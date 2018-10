Forza Nuova Lucca solidale con l'infermiere che ha denunciato le liste di attesa del San Luca

Altri articoli in Politica

giovedì, 25 ottobre 2018, 14:30

Il presidente dell'Opera delle Mura uscente ha scritto una lettera alla giunta per specificare che il direttore dell'ente non può assumere decisioni che sono di competenza del consiglio di amministrazione (cda) dimissionario. L'esistenza della missiva è stata rivelata dal consigliere Remo Santini, durante la seduta congiunta delle commissioni bilancio e...

giovedì, 25 ottobre 2018, 09:49

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti commenta che nei prossimi giorni sarà presente a Lucca Don Massimo Biancalani per parlare di immigrazione, accoglienza ed integrazione

giovedì, 25 ottobre 2018, 09:11

Torna nel fine settimana la consueta due giorni di eventi per festeggiare il compleanno de L'Artiglio, lo "spazio non conforme" animato da CasaPound Italia in centro storico, in via Michele Rosi 76 (già via dei Borghi)

mercoledì, 24 ottobre 2018, 22:25

"Il 4 novembre Forza Nuova Lucca - dichiara Giovanni Damiani - si metterà in "marcia" per la libertà del popolo di questa patria che ci brucia nel cuore, come fiaccola eterna e faro di civiltà millenaria da difendere contro l'ideologia mondialista e la tecnocrazia di questa Unione Europea sempre più...

mercoledì, 24 ottobre 2018, 10:47

Torna all’attacco, il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti che sul tema rifiuti ha ormai da tempo ingaggiato una battaglia nel tentativo di scongiurare il collasso del sistema del tessile pratese ma anche quello toscano in generale

mercoledì, 24 ottobre 2018, 10:18

Susanna Ceccardi, in qualità di commissario della Lega in Toscana, ha nominato i collaboratori che a livello regionale la accompagneranno nella gestione del partito in Toscana: il responsabile organizzativo e del tesseramento, il responsabile enti locali e l’amministratore