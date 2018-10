Politica



Fratelli d'Italia interroga l'amministrazione sulle piazze mercatali

mercoledì, 17 ottobre 2018, 20:05

Il direttivo di Fratelli d'Italia di Lucca interviene con un comunicato sulle piazze Mercatali ponendo all'amministrazione comunale alcuni interrogativi:

Piazze Mercatali, in merito all’articolo apparso sui quotidiani locali FdI Direttivo di Lucca invia il seguente comunicato stampa: attraverso il nostro Consigliere chiedemmo tutta la documentazione inerente tale appalto ed oggi ultimati i lavori, verificato nella sua completezza, vogliamo entrare nel merito ponendo all’Amministrazione ed al Sindaco alcune domande.

La gara d’appalto fu vinta dalla Associazione Temporanea C.E.L.F.A. e GBA Costruzioni che vinse tale appalto solo ed esclusivamente per il punteggio ottenuto per le migliorie progettuali proposte all’appalto predisposto dall’amministrazione. La stessa ATi per la presentazione delle migliorie si avvalse della soc.Dynatest Denmark A/S la quale (dichiarazione ATI nel fascicolo gara appalto) effettuò una serie di indagini sulle pavimentazioni esistenti e predispose uno studio di soluzioni migliorative quali:

Incremento dello spessore del tappeto di usura e binder che risulterebbe variato da ¾ cm. a 7/8al fine di garantire incremento di portanza e durabilità

Incremento dello spessore del massetto di calcestruzzo armato (con rete 5) per uno spessore di 15 cm. tale intervento dovrebbe aver garantito un maggior supporto

Incremento dello strato di stabilizzato per uno spessore di 20cm. ( a gara ne erano 10)

Incremento dell’armatura del massetto armato

Utilizzo del premiscelato ”Mapestone PFS 2” per la stuccatura delle pavimentazioni in pietra. Nella proposta AtI si cita “La particolarità di questa malta risulta essere quella di non disgregarsi… e crea una struttura monolitica durabile nel tempo”

Assistenza tecnica per il monitoraggio costante e continuo della qualità delle lavorazioni. Nella stessa offerta la Associazione ATI dichiara “ La presente offerta tecnica, inoltre adottando materiali innovativi ad alte prestazioni, consentirà di ridurre gli oneri legati alla manutenzione ordinaria e alle operazioni di ripristino”

Oggi, come detto anche dall’assessore Marchini, sembra, a distanza di pochi mesi, che siano apparsi problemi già di distaccamento e movimentazioni di pietre, ed allora chiediamo:

Chi ha controllato l’esatta esecuzione delle opere effettuate?, chi ha controllato che le migliorie siano state eseguite? Chiediamo che vengano resi pubblici i collaudi effettuati e chiediamo anche le certificazioni dei materiali impiegati e chi, infine, ha rilasciato il collaudo, sia di rispondenza a quanto effettuato e descritto in appalto, ed in fine chi ha rilasciato il collaudo di corretta esecuzione delle opere. Si ricorda, se ce ne fosse bisogno, che la gara è stata vinta solo ed esclusivamente in virtù delle migliorie presentate e non è assolutamente concepibile che ad appena pochi mesi dalla loro esecuzione si presentino anomalie, e non ci venga raccontato che succede per via del traffico veicolare in quanto, nella proposta, era stato valutato già anche quello. Se ci sono delle responsabilità dell’Amministrazione devono venire fuori, sono soldi pubblici, e la stessa di questi soldi ne risponde verso i cittadini. Informiamo altresì che le nostre indagini in merito a tali lavori continueranno e se si riscontrassero anomalie denunceremo il tutto agli organi competenti, unica maniera di agire visto che l’Amministrazione sempre tace su tutto quello che viene evidenziato, nello stile “vogliamoci tutti bene” nello stile sabbie mobili.

Comunichiamo altresì che il nostro consigliere Nicola Buchignani congiuntamente con il consigliere Cristina Consani hanno già da tempo richiesto di effettuare, insieme all’amministrazione, verifica di quanto effettuato.