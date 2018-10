Politica



Gesam Energia e Itinera verso l'incorporazione

venerdì, 5 ottobre 2018, 16:06

di eliseo biancalana

Rivoluzione in corso nelle partecipate lucchesi. Dopo l'annunciata chiusura dell'Opera delle Mura, l'amministrazione ha messo nel mirino Gesam Energia e Itinera.

L'11 ottobre andranno infatti all'esame della commissione controllo sugli enti due proposte di delibere che tracciano il destino delle due società. La proposta numero 158 prevede la fusione per incorporazione di Gesam Energia in Lucca Holding Servizi. La numero 154 prevede invece la fusione per incorporazione semplificata di Itinera in Metro. Si tratta due decisioni annunciate da tempo, ma che non mancheranno di far discutere.

Si va quindi delineando una nuova geografia degli enti controllati dal comune di Lucca. Tra gli altri cambiamenti annunciati, c'è anche la revisione dello statuto del Teatro del Giglio.