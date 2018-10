Politica



Guidotti (PD) esprime solidarietà ai lavoratori della Spirale

venerdì, 19 ottobre 2018, 08:37

Pubblichiamo questo intervento di Roberto Guidotti (PD), presidente della commissione speciale per la sicurezza dei luoghi di lavoro, che esprime solidarietà ai lavoratori della Spirale di Monsagrati (Pescaglia).



"Finalmente dopo tanti anni trovi un lavoro e sei felice - scrive il consigliere -. Puoi finalmente contribuire a migliorare la tua vita, ad aiutare la tua famiglia ad avere una propria autonomia. La vita in fabbrica non è semplice, ma fai gruppo, trovi nuovi amici con cui condividi i momenti difficili e i momenti felici, insomma una seconda famiglia. Poi... il rapporto con l'azienda, tutto fila liscio e ti senti integrato. Le richieste sono sempre chieste in maniera gentile e le pacche sulle spalle sono elargite senza risparmio. "Dai... Siamo una grande squadra", ti dicono. Siamo una famiglia. Questa è la vostra casa. Non ti pesano gli straordinari che fai, non ti tiri mai indietro, per questa famiglia trascuri la tua famiglia. Non ci sono feste e quando la "tua" casa prende fuoco ti rimbocchi le maniche e butti anima e corpo senza se e senza ma".



"Poi - continua Guidotti - un giorno, di colpo, senza nessun preavviso vedi entrare la tua rappresentante sindacale stremata e visibilmente avvilita che ti annuncia la volontà dell'azienda di chiudere il sito di Lucca. Non ci credi, hai lavorato fino a pochi giorni prima senza risparmiare energia e tempo, non ci credi, non riesci a metabolizzare, ti dici non è possibile, ma poi a mano che i minuti, le ore passano prendi coscienza della cruda realtà. E anche in mezzo a decine di persone ti senti nudo, spogliato della tua dignità, ferito nell'orgoglio, deluso, amareggiato, indifeso, e ti chiedi cosa è come sarà il tuo domani. All'improvviso prendi coscienza di quante bugie ti hanno detto di come ti abbiano tradito e offeso. Vaghi negli uffici, fra le scaffalature, guardi le macchine semi-ferme, ascolti il silenzio assordante del capannone fermo e...in un momento di sconforto arrivi pure a darti delle colpe, anche se sai benissimo che le colpe sono di altri".



"Questo - conclude - è quello che hanno provato molti lavoratrici e lavoratori e che oggi stanno vivendo i lavoratori della Spirale di Monsagrati, per questa vertenza difficile e complicata le amministrazioni di Lucca, Camaiore, Massarosa e la regione Toscana sono state da subito a fianco dell'amministrazione di Pescaglia e del suo sindaco Bonfanti, hanno approvato all'unanimità ordini del giorno e mozioni a sostegno dell'azione atta a scongiurare i licenziamenti e il rilancio della produzione, ma non basta e anche se tutti sono impegnati e decisi a non mollare, non può e non deve essere solo la battaglia dei lavoratori e lavoratrici, ma bensì di tutta una comunità e di un territorio, è giusto che ognuno dia e che continui a dare il proprio contributo, per questo l'unione deve fare la forza con la solidarietà, la vicinanza e la presenza al consiglio comunale aperto convocato dall'amministrazione di Pescaglia".