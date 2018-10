Il sindaco Tambellini ha ricevuto Sara Morganti

Altri articoli in Politica

venerdì, 12 ottobre 2018, 10:31

Lo sostiene, documenti alla mano, il leader delle liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento, Remo Santini. Santini ribadisce che chiusura dell'Opera delle Mura, istituita per la tutela del nostro monumento simbolo, non può andare in porto con questi termini e modalità

giovedì, 11 ottobre 2018, 19:56

Si fa sempre più vicino l'addio a Gesam Energia e a Itinera. Andranno al voto lunedì 15 ottobre in commissione controllo sugli enti due proposte di delibera sul futuro dei due enti: la proposta numero 158, che prevede la fusione per incorporazione di Gesam Energia in Lucca Holding Servizi, e...

giovedì, 11 ottobre 2018, 19:05

Toscana, c'è l'ufficialità: Ceccardi assume la guida della Lega "Ho lo stesso fuoco di quando mi chiamavano 'ragazzetta'"

giovedì, 11 ottobre 2018, 16:59

Primarie aperte domenica 14 ottobre per la scelta del nuovo Segretario del Partito Democratico della Toscana. Gli elettori votano contestualmente un candidato tra Simona Bonafè e Valerio Fabiani e la lista di candidati all’assemblea regionale collegata

giovedì, 11 ottobre 2018, 16:56

Una serata costruttiva di partecipazione, di domande e di risposte sui problemi del traffico e sulle prospettive per migliorare la situazione attuando interventi a basso costo ma di impatto rilevante per rendere più vivibile il quartiere dell'Arancio.

giovedì, 11 ottobre 2018, 15:08

Domenica si terranno le primarie aperte per la scelta del nuovo segretario del Partito Democratico toscano. È un'importante occasione di partecipazione, necessaria sia per riallacciare i fili con le tante persone che non guardano più a noi, sia per rafforzare i legami e il confronto con chi ancora ci segue