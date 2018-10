Politica



Isole fuori terra e ispettori ambientali: nuova linea sui rifiuti

mercoledì, 10 ottobre 2018, 00:30

di eliseo biancalana

Verso lo stop alla raccolta filostrada in centro storico. Il consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento sui rifiuti che introduce le isole ecologiche fuori terra. Via libera anche al regolamento sull'ispettore ambientale: la nuova figura supporterà la polizia municipale nel contrasto ai furbetti dei rifiuti.

Entrambe le delibere sono state presentate dall'assessore Francesco Raspini, nell'aula presieduta da Francesco Battistini.

Del nuovo regolamento sui rifiuti si parlava ormai da mesi, ma la sua approvazione era slittata in attesa del parere dell'Arpat. Il nuovo testo sostituisce il precedente che risaliva al 1994. La principale novità è l'introduzione delle isole ecologiche fuori terra, che andranno ad affiancarsi a quelle interrate. L'obiettivo dichiarato dell'amministrazione è quello di superare la raccolta filostrada, giudicata insoddisfacente per il decoro della città. Nella sua esposizione Raspini ha sottolineato l'importanza dell'articolo 10 del nuovo regolamento, che obbliga chi è titolare di immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani a effettuare le necessarie comunicazioni all'azienda dei rifiuti. Secondo l'assessore la norma sarà utile nel contrasto all'evasione.

Il nuovo regolamento ha raccolto consensi anche in parte dell'opposizione. Del resto la pratica era già stata approvata in commissione ambiente all'unanimità dei presenti, come è stato ricordato da Daniele Bianucci (Sinistra con Tambellini). Massimiliano Bindocci (M5S) ha però precisato di non aver partecipato alla commissione in polemica per come viene gestita. Cristina Consani (SìAmo Lucca) ha annunciato in aula il suo sì, pur esprimendo perplessità sul fatto che le isole fuori terra siano il modo migliore per tutelare il decoro del centro. Marco Martinelli ha invece voluto ricordare di essersi già in passato opposto alla raccolta filostrada nel centro storico e ha criticato l'amministrazione per non essere intervenuta prima. La proposta di delibera è passata con 21 sì (PD, Sinistra con Tambellini, Lucca Civica, SìAmo Lucca, FdI) e 4 astenuti (M5S, FI, Lega, CasaPound).

È invece passato con 21 sì (centrosinistra, Lei Lucca, CasaPound), 3 astenuti (SìAmo Lucca, FdI, M5S) e 2 non voto (FI e Lega), il regolamento sull'ispettore ambientale. Gli ispettori ambientali saranno coordinati dalla polizia municipale ed effettueranno segnalazioni qualificate sulle violazioni alle norme sui rifiuti. Sempre per il contrasto ai furbetti, Raspini ha annunciato l'arrivo di telecamere-trappole in alcune zone sensibili del territorio. La necessità di misure più severe per il rispetto delle regole ha raccolto consensi trasversali, da Bianucci (Sinistra con Tambellini) a Barsanti (CasaPound). Favorevole pure Buonriposi (Lei Lucca). Bindocci (M5S) ha sollevato il dubbio che alcune persone finiscano per trasgredire perché hanno difficoltà a fare la raccolta differenziata, osservazione che è stata respinta da Raspini. Molto duro l'intervento del sindaco Alessandro Tambellini, che ha sottolineato l'importanza di punire quelli che ha definito "immondi insozzatori".