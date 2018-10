Politica



Itinera e Gesam Energia, i rapporti di lavoro continueranno dopo le fusioni

giovedì, 11 ottobre 2018, 19:56

di Eliseo Biancalana

Si fa sempre più vicino l'addio a Gesam Energia e a Itinera. Andranno al voto lunedì 15 ottobre in commissione controllo sugli enti due proposte di delibera sul futuro dei due enti: la proposta numero 158, che prevede la fusione per incorporazione di Gesam Energia in Lucca Holding Servizi, e la numero 154, che dispone invece la fusione per incorporazione semplificata di Itinera in Metro.

Entrambe le proposte rientrano nel processo di riorganizzazione complessiva delle società partecipate del comune di Lucca, iniziato il 20 ottobre 2017. In quella data, il consiglio comunale del capoluogo approvava (in ottemperanza al testo unico sulle società partecipate) una deliberazione che prevedeva le due fusioni. In entrambi i casi, la procedura individuata dalle proposte è quella semplificata dell'articolo 2505 del codice civile (dal titolo "Incorporazione di società interamente possedute"). Tale procedura, è specificato nelle proposte, consente di evitare di determinare il rapporto di cambio delle quote, l'eventuale conguaglio in denaro, le modalità di assegnazione delle quote dell'incorporante e la data dalla quale le quote partecipano agli utili. Per quanto invece riguarda il destino del personale delle società incorporate, questo è garantito dall'articolo 2112 del codice civile, che prevede l'obbligo di continuazione dei rapporti di lavoro in capo al soggetto incorporante, senza che per questo si possa parlare di nuove assunzioni. I rapporti di lavoro proseguiranno sulla base dei relativi inquadramenti previsti dal CCNL di settore, mantenendo inalterati tutti i diritti già maturati presso la società incorporata al momento della fusione.

A seguito delle incorporazioni, le proposte di delibere prevedono in entrambi i casi la modifica degli statuti delle società incorporanti, in modo da inserirvi lo svolgimento delle attività delle società incorporate. Nel caso del nuovo statuto di Lucca Holding e Servizi, verranno anche inserite le attività che prima della cosiddetta "scissione asimmetrica" della Gesam erano di competenza della società dell'energia, ovvero i servizi cimiteriali e la gestione immobiliare della sede di via Nottolini.