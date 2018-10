Politica



Liquidata l'Opera delle Mura, l'amministrazione vuole l'ente unico per la cultura

mercoledì, 3 ottobre 2018, 08:50

di eliseo biancalana

"Il fatto era previsto da tempo" commentano dall'Opera delle Mura la decisione dell'amministrazione comunale di chiudere l'ente. La scelta rientra in un percorso che, nell'idea della giunta, dovrebbe portare alla costruzione di un unico ente che sostituirà l'Opera delle Mura, Itinera e l'Azienda Teatro del Giglio.

La decisione della chiusura dell'Opera delle Mura è stata annunciata dal sindaco Alessandro Tambellini di fronte al cda dell'organismo strumentale del comune di Lucca, che era stato costituito nel 1999 per la cura e la manutenzione del complesso delle Mura urbane. Conseguentemente a questa scelta, la gestione delle torri e dell'Orto botanico andrà sotto l'amministrazione comunale, mentre gli eventi Murabilia e Verde Mura finiranno nell'orbita di Lucca Crea, la società che già gestisce Lucca Comics and Games e il Polo Fiere. Non si tratta comunque di un passaggio che avverrà dall'oggi al domani. L'operazione dovrebbe infatti concludersi entro la fine dell'anno.

Come sottolineano da Palazzo Orsetti, il comune pensa inoltre a una riorganizzazione complessiva delle partecipate del comune. Rientrano sempre in questa riorganizzazione la fusione di Metro in Itinera e la revisione dello statuto del Teatro del Giglio. Ma l'obiettivo finale è quello di mettere questi enti sotto un unico soggetto. "Il progetto – ha spiegato l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti – è quello di cercare di semplificare gli organismi che esistono e cercare di andare a potenziare e uniformare gli strumenti che abbiamo nel settore della cultura e della promozione della città". Nell'ambito di questa nuova progettualità restano comunque da definire diversi aspetti, tra cui le sorti del Complesso San Romano, della Cavallerizza, e degli archivi fotografico e storico.