Politica



Lucca in Movimento: Barabini presidente, Borselli segretario e Dolce coordinatore

giovedì, 4 ottobre 2018, 17:26

L'assemblea di Lucca in Movimento, la lista civica che insieme a SìAmoLucca vede come leader l'ex candidato sindaco e consigliere comunale Remo Santini, ha provveduto ad eleggere il proprio direttivo. Alla presidenza è stata designata Cinzia Barabini, il segretario politico sarà la consigliera comunale Serena Borselli mentre il coordinatore spetterà a Roberto Dolce. Del direttivo fanno parte anche Mauro Garbini e Daniele Marchi. "Sono molto contenta dell'incarico ricevuto, mi auguro che Lucca in Movimento possa trarre nuova forza ed energia dalla nomina del direttivo - commenta la Barabini - lavoreremo insieme all'altra lista civica Siamo Lucca e ai partiti di centrodestra per un'opposizione seria, motivata e costruttiva all'attuale amministrazione, per il bene della città". Soddisfazione anche da parte di Serena Borselli, che di Lucca in Movimento è anche capogruppo in consiglio comunale. "Sono compiaciuta, c'è ancor più entusiasmo e grande impegno - sottolinea il neo segretario Borselli - lavoreremo ancora di più insieme, con varie iniziative sul territorio, dove i protagonisti saranno i cittadini lucchesi. Ringrazio Remo Santini per la passione con cui sta portando avanti il ruolo di federatore. Cresceremo sempre di più".