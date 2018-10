Politica



Lucchese, Moriconi conferma trattative per vendere società

lunedì, 29 ottobre 2018, 20:47

di Eliseo Biancalana

"C'è qualcosa di concreto". Con queste parole il proprietario della Lucchese Arnaldo Moriconi ha confermato che sono in corso trattative per la cessione della società, parlando alla commissione consiliare speciale dedicata ai rapporti tra la squadra e il comune. Moriconi ha inoltre reso nota la nascita di una nuova realtà per la gestione del settore giovanile: l'ASD Libertas.

Di fronte alla commissione presieduta dal consigliere Leonardo Dinelli si sono presentati sia l'amministratore unico della Lucchese Carlo Bini, sia il proprietario Arnaldo Moriconi. La seduta era stata convocata d'autorità da Dinelli, dopo diversi tentativi andati a vuoto di trovare una data condivisa con la società.

Il primo a presentarsi ai consiglieri è stato Bini. L'amministratore unico ha definito la Lucchese "una società in stand-by". "Non possiamo andare avanti così" ha detto, rivelando di esortare frequentemente Moriconi (da lui definito "il bene e il male della Lucchese") a vendere la Pantera.

"Senza Arnaldo Moriconi la Lucchese non c'è" ha però ammesso, ricordando che grazie al proprietario sono stati fatti i pagamenti necessari per consentire l'iscrizione della squadra al campionato. Per quanto riguarda la possibile penalizzazione della società per le travagliate vicende della scorsa estate, Bini ha detto che la squadra rischia fino a 15 punti in meno. Ma soprattutto l'amministratore unico ha lamentato la solitudine della società. "In città nessuno ci aiuta, a parte i ragazzi della curva" ha detto Bini, che comunque ha evitato di entrare in polemica con il comune.

Il consigliere Marco Martinelli (Forza Italia) ha chiesto a Bini di esprimersi sulle voci di trattative per la cessione della Lucchese e sulla situazione del settore giovanile. "Parlare di vendere la Lucchese? Mi viene da ridere, qui si parla di regalarla" ha detto l'amministratore. Sul settore giovanile ha rivendicato che la società ha stanziato cifre importanti ma non ha negato alcune criticità, rispondendo a una domanda di Fabio Barsanti (CasaPound). Roberto Guidotti (PD) ha rivelato che dalle parole di Bini emerge un quadro critico.

L'amministratore unico ha pure risposto a una domanda di Martinelli sui rapporti con Lucca United, rinfacciando alla cooperativa di tifosi di essersi schierata con i mancati acquirenti della Lucchese, e lamentando di essere stato maltrattato a una loro riunione.

È poi arrivato Arnaldo Moriconi. Il proprietario sulla Lucchese ha respinto come infondate le voci sulle difficoltà del settore giovanile. Ha inoltre rivelato che ieri sera si è costituita una nuova realtà, la ASD Libertas, mettendo insieme la lucchese femminile e il giovanile.

I responsabili sono Elena Bruni (femminile) e Massimo Gherardi (maschile). Bruni ha anche un ruolo di gestione dell'intera ASD. Per quanto riguarda le trattative per la cessione della società, ha ammesso che qualcosa di concreto c'è, ma ha chiarito che trattandosi di una trattativa privata non è il caso di rivelarne i dettagli.

Ha inoltre auspicato una nuova convenzione sullo stadio. Sulla possibile penalizzazione, ha detto che la Lucchese non merita nessun punto in meno, e se ci saranno penalizzazioni farà sicuramente ricorso.

L'assessore allo sport Stefano Ragghianti ha dichiarato di apprezzare "la fatica e il sacrificio della proprietà attuale". Ha ribadito poi che l'amministrazione è disposta a modificare la convenzione per favorire il passaggio della società. A detta di Ragghianti, il comune ha verso la Lucchese un credito di 70mila euro, da cui vanno tolte le spese che la Lucchese ha anticipato per il comune (60mila euro, a detta di Moriconi).

A fine commissione, il proprietario della Lucchese ha rivolto un appello ai consiglieri comunali: "La Lucchese ha bisogno di una cosa più di tutte: dei campi dove mandare ad allenare i ragazzi". La Pantera ha già per questo richiesto in assegnazione i campi di Nozzano e del Serpentone.