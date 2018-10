Politica



Lucchese, Moriconi dà buca alla commissione ad hoc

martedì, 2 ottobre 2018, 19:45

di eliseo biancalana

Arnaldo Moriconi, il proprietario della Lucchese calcio, non si è presentato all'odierna riunione della commissione consiliare speciale per la Lucchese che aveva all'ordine del giorno l'audizione dell'imprenditore. Un gesto che è stato interpretato come una "mancanza di rispetto" dai consiglieri comunali presenti alla seduta, a cui hanno partecipato anche l'assessore allo sport Stefano Ragghianti e il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini.

La seduta era stata convocata per le 18. Dopo un quarto d'ora d'attesa, il presidente della commissione Leonardo Dinelli (PD) ha telefonato a Moriconi per sapere quando sarebbe arrivato. Da quanto riferito da Dinelli, Moriconi gli ha detto che non sarebbe venuto perché aveva da fare altre cose importanti allo stadio. Dinelli ha inoltre sostenuto che la data della seduta era stata concordata in precedenza con l'imprenditore.

"Questa è una mancanza di rispetto verso l'amministrazione" ha accusato Roberto Guidotti (PD), per il quale l'episodio dimostra che non è il comune a non avere attenzione per la Lucchese, ma la squadra di calcio a non averla nei confronti dell'ente locale. Da destra a sinistra è stato un coro unanime di critiche verso Moriconi. Fabio Barsanti (CasaPound) ha parlato di "un'occasione persa" per la società di calcio. "Sono dispiaciuto" ha commentato Daniele Bianucci (Sinistra con Tambellini). "Poteva mandare qualcun altro" ha lamentato Claudio Cantini (Lucca Civica).

I consiglieri valuteranno ora la possibilità di chiedere alla Lucchese un incontro direttamente allo stadio, che è di proprietà del comune. Il vice presidente della commissione Nicola Buchignani (Fratelli d'Italia) ha ribadito comunque la volontà dare una mano alla Lucchese. La seduta si è sciolta alle ore 18.42.