Politica



Minniti (Lega): "Buonismo e manette, la musica è cambiata"

martedì, 2 ottobre 2018, 10:00

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti interviene a seguito della notizia dell'arresto, da parte della guardia di finanza, del sindaco di Riace, Domenico Lucano, diventato un simbolo dell'accoglienza per i migranti.



"Quante volte - esordisce - abbiamo parlato di “accoglienza SPA” ovvero degli enormi interessi celati dietro al buonismo sfacciato e di facciata. La solidarietà, quella vera, è gratuita, disinteressata, spontanea e consiste nel rinunciare a qualcosa di proprio per fare del bene a chi ha più bisogno di noi. Siamo stati facili profeti perché è di oggi la notizia dell’arresto del sindaco di Riace nell’ambito delle indagini sulla gestione dei finanziamenti erogati per l’accoglienza".

"Certamente anche per il sindaco, amico di Saviano e che di recente aveva protestato per i ritardi nell’erogazione dei fondi, - incalza Minniti - vale il principio di presunzione di non colpevolezza ma non posso che esprimere gratitudine alla guardia di finanza ed a tutte le donne e gli uomini in divisa (polizia, carabinieri, polizia penitenziaria) su cui facciamo affidamento nel contrasto all’illegalità".

"Anche sulla nostra provincia - spiega - si è riversato un fiume di soldi per la gestione dell’immigrazione: 15 milioni di euro spesi per il mantenimento di circa 1200 giovanotti spensierati che frequentano negozi di elettronica e sale giochi. Quei soldi potevano essere spesi per mettere in sicurezza le scuole per evitare la vergogna dei container e per altre priorità che riguardano i cittadini italiani".

"Qualcuno - conclude Minniti - prima di Matteo Salvini ha voluto diversamente ma ora la musica è cambiata".