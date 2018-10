Politica



Montemagni (Lega): “Al San Luca due tac fuori-uso in contemporanea"

mercoledì, 17 ottobre 2018, 14:31

"L'ospedale San Luca di Lucca-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-è spesso sotto i riflettori per varie problematiche che, alle fine, comportano disagi non indifferenti ai pazienti." "L'ultima criticità-prosegue il Consigliere-riguarda la contemporanea rottura di due Tac con tutte le inevitabili conseguenze del caso, come il trasferimento in altri nosocomi di quelle persone che necessitavano in modo urgente di questi specifici esami clinici." "Per le altre-precisa l'esponente leghista-che magari aspettavano da mesi di potersi sottoporre alla tomografia assiale computerizzata, l'aggravio di un'ulteriore attesa davvero poco gradita." "Siccome queste cose solitamente non capitano per caso-sottolinea Montemagni-c'è veramente da chiedersi se sia stata una semplice fatalità, oppure se questo inconveniente sia dovuto essenzialmente all'usura dei macchinari." "In quest'ultimo, ragionevole caso-insiste la rappresentante del Carroccio-invitiamo, dunque, chi di dovere a sostituire le Tac , per scongiurare che la cosa si ripeta, creando nuovi e palesi disservizi che colpiscono i cittadini." "Insomma-conclude Elisa Montemagni-talvolta basta solo un po' di buonsenso per capire che, a furia di utilizzarle, le macchine, se, per di più, non adeguatamente monitorate, si guastano..."