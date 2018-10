Politica



Moriconi sbugiarda tutti: "Avevo avvertito della mia assenza"

martedì, 2 ottobre 2018, 22:24

A tarda sera, probabilmente dopo un lungo pensiero, è stato diffuso un comunicato ufficiale della Lucchese con cui non solo si spiega che Moriconi aveva avvisato della sua impossibilità a essere presente alla riunione della commissione comunale, ma si specifica che lo stesso Moriconi non è né legale rappresentante né amministratore della società:

La A.S. Lucchese Libertas, in merito alla riunione prevista per oggi (martedì 2 ottobre) a Palazzo Santini con la Commissione Speciale sulla Lucchese, precisa che Arnaldo Moriconi, a differenza di quanto riportato su alcuni giornali on line, ha anticipatamente avvertito della sua assenza, dovuta ad impegni imminenti ed imprescindibili. Si specifica inoltre che lo stesso Moriconi, che non risulta comunque rappresentante legale né amministratore della società, ha già intavolato nei giorni precedenti un piano con il Presidente della Commissione, Leonardo Dinelli, per discutere sul difficile reperimento di campi sportivi da utilizzare per i numerosi giocatori del Settore Femminile e Giovanile, cresciuto notevolmente con l'inserimento di circa sessanta giocatori provenienti dal vivaio del Prato. Si precisa infatti al riguardo che, per usufruire dei campi comunali, gestiti da terzi, è richiesto il pagamento, spesso lauto, di un canone d'affitto. Lo stesso Dinelli ha concordato con Moriconi un nuovo incontro, la cui data verrà decisa nei giorni a seguire.

Quanto alle dichiarazioni dell'assessore Ragghianti rilasciate al medesimo giornale, la società precisa che è in corso con il Comune di Lucca una trattativa, mirata ad una compensazione, che si concluderà nelle prossime settimane. Motivo per cui si ritiene errato giudicare i canoni della Lucchese "non in regola" nei confronti del Comune.