Opere pubbliche, nel 2019 lavori per 37milioni di euro

venerdì, 19 ottobre 2018, 16:53

di eliseo biancalana

È stata pubblicata sull'albo pretorio del comune di Lucca la delibera di giunta che approva l'adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019-2021 e l'elenco annuale del 2019. Per il triennio è prevista la realizzazione di 86 opere pubbliche, per un importo di 89 milioni e 602mila euro, così ripartito: 36 milioni e 792mila euro per il 2019; 41 milioni e 267mila euro per il 2020; 11 milioni 543mila euro per 2021.

Guardando alle singole voci, questi alcuni gli interventi economicamente più rilevanti (valori riferiti al triennio): il progetto dell'Expo del fumetto (4 milioni e 490mila euro), la realizzazione del parcheggio presso la ex manifattura tabacchi con la relativa costituzione di piazza in quota e collegamenti con passeggiata delle Mura (3 milioni e 950mila euro), il progetto di scuola innovativa a Sorbano del Vescovo (2 milioni e 810mila euro), i lavori di adeguamento e miglioramento delle scuole (6 milioni e 750mila euro, equamente ripartiti tra scuole dell'infanzia, primarie e medie), l'adeguamento sismico della media Buonarroti (3 milioni e 757mila euro), la realizzazione del nuovo asse suburbano tra la rotatoria di via dell'Acquacalda e quella di viale Castracani (6 milioni di euro), il sottopasso pedonale in piazzale Ricasoli (2 milioni di euro) e quello in piazzale don Aldo Mei (2 milioni e 950mila euro), quartieri social area Gesam (6 milioni e 26mila euro), quartieri social area verde san Concordio (4 milioni di euro), quartieri social piazza Lodovico Ariosto (7 milioni e 500mila euro).

Sempre con riferimento al triennio, l'amministrazione prevede di ottenere 55 milioni da entrate a destinazione vincolata per legge (provenienti dai ministeri, dalla regione e dalla provincia), 11 milioni e 617mila euro dalla contrazioni di mutui, 12 milioni da stanziamenti di bilancio, 4 milioni e 687mila dall'apporto di capitali privati.