Primarie aperte del partito democratico della toscana: si vota domenica 14 ottobre

Altri articoli in Politica

giovedì, 11 ottobre 2018, 16:56

Una serata costruttiva di partecipazione, di domande e di risposte sui problemi del traffico e sulle prospettive per migliorare la situazione attuando interventi a basso costo ma di impatto rilevante per rendere più vivibile il quartiere dell'Arancio.

giovedì, 11 ottobre 2018, 15:08

Domenica si terranno le primarie aperte per la scelta del nuovo segretario del Partito Democratico toscano. È un'importante occasione di partecipazione, necessaria sia per riallacciare i fili con le tante persone che non guardano più a noi, sia per rafforzare i legami e il confronto con chi ancora ci segue

mercoledì, 10 ottobre 2018, 14:28

Il commento durante la seduta del consiglio comunale di ieri sera del consigliere comunale di Sinistra con Tambellini, Daniele Bianucci

mercoledì, 10 ottobre 2018, 00:30

Verso lo stop alla raccolta filostrada in centro storico. Il consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento sui rifiuti che introduce le isole ecologiche fuori terra. Via libera anche al regolamento sull'ispettore ambientale: la nuova figura supporterà la polizia municipale nel contrasto ai furbetti dei rifiuti

martedì, 9 ottobre 2018, 23:01

Procede l'iter per realizzare una scuola "innovativa" a San Concordio, ma è polemica sull'effettiva utilità della nuova struttura e sulla partecipazione del quartiere. Il consiglio comunale ha approvato l'alienazione all'Inail del terreno su cui dovrebbe essere costruito il nuovo complesso scolastico

lunedì, 8 ottobre 2018, 14:14

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega interviene in merito all'ultima aggressione ad un agente di polizia penitenziaria nel carcere di San Giorgio