Politica



San Concordio, all'Inail il terreno su cui sorgerà la scuola innovativa

martedì, 9 ottobre 2018, 23:01

di Eliseo Biancalana

Procede l'iter per realizzare una scuola "innovativa" a San Concordio, ma è polemica sull'effettiva utilità della nuova struttura e sulla partecipazione del quartiere. Il consiglio comunale ha approvato l'alienazione all'Inail del terreno su cui dovrebbe essere costruito il nuovo complesso scolastico.

È stato l'assessore alla partecipazione Gabriele Bove a esporre nell'aula di Palazzo Santini la proposta di delibera. L'assessore dem ha ricordato che il comune ha vinto un bando del ministero dell'Istruzione dedicato alla realizzazione di scuole "innovative" sia dal punto di vista delle tecniche di costruzione, sia da quello della didattica. Nel progetto dell'amministrazione, si tratterrà di una scuola primaria e dell'infanzia che sarà costruita a San Concordio in via Nottolini e che verrà finanziata interamente con fondi nazionali. Il trasferimento del terreno all'Inail è un passaggio necessario alla realizzazione della scuola. Toccherà infatti all'ente pubblico procedere all'appalto e all'esecuzione dei lavori per la costruzione del nuovo istituito.

Il nuovo progetto non convince le minoranze. Donatella Buonriposi (Lei Lucca) ha invitato l'amministrazione a valutare se il posto è adeguato per la costruzione della nuova scuola, ricevendo a riguardo rassicurazioni da Francesca Pierotti (PD). Decisamente negativo il giudizio di Massimiliano Bindocci (M5S). "Un motivo per cui va fatta quella scuola non c'è" ha accusato il consigliere pentastellato, che è stato l'unico a votare contro la proposta di delibera. A favore del progetto dell'amministrazione si è invece espressa Chiara Martini (PD). Alla fine la delibera è passata con 20 voti a favore (PD, Lucca Civica, Sinistra con Tambellini, Lei Lucca) e il no del M5S. Il centrodestra non ha partecipato al voto.

La maggioranza di centrosinistra ha poi approvato l'ordine del giorno di Gabriele Olivati (Lucca Civica) che invita l'amministrazione a seguire un percorso partecipato con il quartiere per la realizzazione della nuova scuola. Via libera anche all'emendamento di Daniele Bianucci (Sinistra con Tambellini) che chiede alla giunta di prestare attenzione agli aspetti ambientali e geologici nella costruzione della nuova struttura. Perplessità sull'odg sono arrivate da Buonriposi (Lei Lucca) mentre Fabio Barsanti (CasaPound) e Simona Testaferrata (Forza Italia) si sono espressi contro l'idea che la scuola serva anche da centro civico.

L'aula di Palazzo Santini ha anche approvato la retrocessione di un terreno situato in frazione San Concordio a due private cittadine a cui era stato espropriato.