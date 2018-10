Politica



Sanità, la Regione verso la riforma della riforma. Critiche di medici e comitati

martedì, 2 ottobre 2018, 22:51

di eliseo biancalana

A due anni e mezzo dall'approvazione della riforma del servizio sanitario toscano, la maggioranza di centrosinistra che guida la Regione ne vuole verificare le condizioni di attuazione al fine di effettuare eventuali correzioni migliorative. È quanto emerge dal documento "Priorità per il rilancio dell'azione del governo regionale", le cui proposte sono state presentate a Palazzo Ducale dai consiglieri regionali dem Stefano Baccelli e Stefano Scaramelli, e dall'assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi.

All'incontro sono intervenuti i rappresentanti dei comitati e delle professioni medico-sanitarie, che non hanno risparmiato critiche alla situazione esistente, anche condividendo con i presenti le loro (a volte commoventi) esperienze personali.

Il testo presentato è nato per definire quelli che dovranno essere gli obiettivi della giunta regionale fino alla scadenza del mandato nel 2020, ed è frutto di un'intesa tra il Partito democratico e il presidente della regione Enrico Rossi. È stato Baccelli (PD) a illustrare i punti salienti del documento, che prevede di fare un "tagliando" alla riforma, di abbattere le liste d'attesa velocizzando i servizi del cup (centro unico di prenotazione), di migliorare la qualità d'accoglienza ai pronto soccorso, di uniformare i servizi di 118 in tutto il territorio toscano, di superare il super ticket e di favorire lo sviluppo tecnologico e informatico. Scaramelli (PD) ha assicurato che la volontà è quella di impegnarsi nella difesa del sistema sanitario pubblico. Il consigliere ha inoltre ricordato le "scelte politiche forti" fatte dalla regione sul personale sanitario, e ha rivendicato l'impegno della Toscana per l'obbligatorietà vaccinale.

Ha poi preso la parola il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, che ha invitato a chiedersi se le aziende sanitarie delle tre aree vaste si siano davvero integrate nei vari contesti territoriali e ha rilevato che il pronto soccorso lucchese "è ingolfato da cronicità ripetute".

Critiche all'organizzazione del servizio sanitario sono arrivate dai comitati. Gina Truglio è partita dal ricordo della malattia di suo padre, "morto dopo 8 anni per una patologia che non è stata riconosciuta". Truglio ha poi lamentato la mancanza di posti letto e la poca attenzione all'assistenza domiciliare integrata.

Paolo Pescucci ha ricordato il recente sopralluogo dei comitati all'ospedale San Luca, da cui sarebbero emersi, tra l'altro, i limiti dell'assistenza oncologica. "La prima cosa che viene lamentata da tutti è la lontananza delle strutture regionali" è stata la considerazione del presidente dell'ordine dei medici Umberto Quiriconi, che ha attaccato la regione sui tagli al personale. "La Toscana è sotto di 3 mila infermieri" ha sostenuto Paolo Porta (sindacato Nursind), mentre il dottor Guido Roggi ha sostenuto che Lucca ha visto la perdita di unità operative complesse. Commosso l'intervento di Gemma Del Carlo (Anffas), che ha condiviso una propria esperienza personale.

"Non sono esentata dal conoscere direttamente le problematiche del sistema sanitario" ha commentato a conclusione degli interventi l'assessore regionale. Saccardi ha difeso il nuovo ospedale San Luca dalle critiche. "L'ospedale funziona bene se funziona bene il territorio" è stata la considerazione dell'assessore, che ha annunciato che la regione sta lavorando a dei provvedimenti volti a migliorare l'accoglienza nei pronto soccorso e a riorganizzare i cup.