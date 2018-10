Politica



Santi Guerrieri (MNS): "Province, che il popolo torni a votare"

mercoledì, 31 ottobre 2018, 12:24

"Il ministro Delrio, in barba al plebiscito popolare che ha detto "no" a quanto proposto nel referendum del 4 di dicembre 2016 ha stabilito all'insegna dell'autoreferenzialismo di arrogarsi il diritto di decidere anche a nome del popolo sovrano di come e chi debba essere eletto nei consigli provinciali". Così Marco Santi Guerrieri, commissario provinciale del Movimento Nazionale per la Sovranità, solleva un principio tanto caro ai "sovranisti" e precisamente il diritto sacrosanto ad esercitare il diritto di voto.

"Oggi - afferma Santi Guerrieri -, 31 di ottobre 2018, saranno eletti presidenti e consigli in molte provincie italiane, i restanti a gennaio per un totale di 74 nuove amministrazioni. Tutto ciò alla faccia dei cittadini che avrebbero potuto votare per il consigli provinciali ed i rispettivi presidenti. Alle urne invece, per il rinnovo degli organismi sovracomunali, si potranno recare solo sindaci e consiglieri comunali che, tra l'altro, esprimeranno la propria scelta attraverso un complesso sistema di voto ponderato in base al numero degli abitanti di ciascuna municipalità, senza nessun criterio di territorialità e di rappresentanza. Tragicomica poi l'eventualità che chi eletto presidente potrebbe trovarsi ad amministrare con un Consiglio di colore politico avverso al proprio, rimanendo dunque imbrigliato in un'evidente situazione di empasse. L'indebolimento delle province diventate con la legge DeRio unicamente dei centri di potere "senza portafoglio" ha causato l'ingenerare dei tanti disastri del nostro paese ad iniziare da viabilità ed edilizia scolastica per gli istituti superiori. Per questo è necessario restituire ai cittadini la sovranità di poter scegliere direttamente i propri rappresentanti, giudicandoli per il loro operato".

"Da dirigente del direttivo nazionale di MNS e commissario provinciale per Lucca - conclude Santi Guerrieri -, auspico la massima sensibilità del governo nel dare nuovo slancio istituzionale alle province circa competenze e risorse. Un ente locale, non votato dai cittadini e con precarie possibilità di disporre di adeguate coperture finanziarie per gli interventi sul territorio, non ha nessun senso di esistere".