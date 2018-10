Politica



Santini denuncia: "Accesso agli atti, il comune inadempiente dilata i tempi. Che vuole nascondere?"

giovedì, 18 ottobre 2018, 13:59

"Il Comune dilata i tempi per l'accesso agli atti da parte dei consiglieri, infischiandosene del regolamento che prevede tre giorni di tempo per ottenere i documenti o comunque (nel caso che il materiale sia ampio e richieda più tempo per essere recuperato da parte degli uffici) entro 20 giorni dalla richiesta fatta dal consigliere stesso. Pare proprio che l'amministrazione Tambellini abbia qualcosa da nascondere". A denunciarlo è Remo Santini, ex candidato sindaco e leader delle liste civiche di centrodestra SìAmoLucca e Lucca in Movimento. "Una delle attività basilari per i consiglieri comunali, ancora più per quelli di opposizione che vogliono vederci chiaro su alcuni dei provvedimenti presi da giunta e amministrazione - spiega Santini - è proprio quella della richiesta di accesso agli atti. Pratica attraverso la quale abbiamo la possibilità di approfondire i criteri seguiti per prendere certe decisioni prese dall'ente pubblico, a cui si lega la verifica da parte di eventuali irregolarità. Spesso la documentazione ci arriva incompleta, e si è costretti a rifare un'altra richiesta di accesso agli atti, e soprattutto in clamoroso ritardo. Ma ci sono casi limite veramente gravi su cui davvero si è superato il limite". Il primo è quello riguardante l'Opera delle Mura - commenta il consigliere comunale -, il 15 settembre abbiamo chiesto il nuovo stato di pagamento degli affitti delle casermette delle Mura, e più in generale le somme non ancora riscosse dall'Opera delle Mura per l'utilizzo della cerchia urbana, ma non ci è ancora arrivato nulla. Il secondo caso, risolto solo in queste ore dopo ben due mesi di attesa (la richiesta era del 20 agosto), è l'accesso agli atti sulle misure reali dei box del canile di Pontetetto, su cui riteniamo sussistere irregolarità alla base dell'accreditamento della struttura. Conclude Santini: "Siamo basiti. Il Comune non perde occasione per esaltare la sua trasparenza, mentre in realtà è il contrario. Nei prossimi giorni faremo le nostre contromosse per evitare che si ripetano episodi simili".