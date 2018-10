Politica



Santini: "Spedizioni dei vigili per multare le auto, stavolta nel mirino i fedeli alla Messa domenicale di S.Anna"

lunedì, 22 ottobre 2018, 14:06

"Veri e propri "agguati" della polizia municipale per fare le multe alle auto in sosta. L'ultimo clamoroso caso è avvenuto a S.Anna". A denunciarlo è Remo Santini, capogruppo di SìAmoLucca. "Stavolta il blitz è avvenuto domenica durante la S.Messa nella chiesa parrocchiale di S.Anna, dove l'affluenza è stata particolarmente importante perchè coincideva con l'inizio dell'anno catechistico - racconta Santini -. Sicuramente c'era una situazione di molte auto in divieto, anche perchè non esistendo grandi parcheggi in quell'area è difficile trovare uno stallo per la sosta. L'accanimento però è avvenuto pure sulle vetture che non intralciavano il traffico, e chi è uscito dalla funzione religiosa è rimasto sconcertato. Ribadiamo che siamo per il rispetto delle regole, ma quella avvenuta ieri è sembrata una vera e propria spedizione, in quanto si sapeva che sarebbero potuti fioccare verbali a iosa. Fino a che punto arriverà il Comune per fare cassa?" Santini allarga la visione anche a quanto sta accadendo nelle altre zone. "Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le segnalazioni di auto dei residenti del centro storico multate dalla polizia municipale, in orario serale ma a volte anche pomeridiano - aggiunge - . Citiamo gli ultimi episodi di via San Nicolao, via dei Fossi, via Santa Gemma e via Cesare Battisti. Eppure negli ultimi anni gli stalli gialli sono diminuiti, toccando quota 1636 ad oggi, mentre nel 2017 erano 1664. Molti abitanti sono esasperati, perché oltre a dover fare dei giri pazzeschi per trovare un posto, magari di ritorno da una giornata lavorativa, comunque contano sul l'esistenza di un'ordinanza del febbraio del 2012 che da la possibilità ai residenti del centro di parcheggiare anche fuori dagli stalli, purché con le auto non rechino intralcio. La domanda è: che indirizzi vengono dati al Comando dall'assessorato? Si vuole continuare in questo modo?".