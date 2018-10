Politica



Sistema Ambiente, M5S contro la nuova sede

lunedì, 29 ottobre 2018, 15:54

di Eliseo Biancalana

Il Movimento 5 Stelle attacca la scelta di Sistema Ambiente di acquistare una nuova sede. Durante la seduta congiunta delle commissioni partecipate e ambiente, il pentastellato Massimiliano Bindocci ha accusato la società controllata dal comune di "dilapidare soldi pubblici". Alla seduta erano presenti i vertici dell'azienda, il presidente Matteo Romani e il direttore Roberto Paolini.

La nuova sede si trova a San Pietro a Vico, in un capannone di 4 mila metri quadri con annesso spazio di 8mila metri quadri. Sistema Ambiente ha acquistato l'immobile all'asta, per 2 milioni e 145 mila euro. Romani ha spiegato che per il pagamento la società pagherà subito il 10 per cento del valore del bene, verserà poi per i prossimi 3 anni 8mila euro al mese e alla fine del triennio pagherà l'importo restante, per il quale attiverà un mutuo. Romani ha sostenuto che al momento la società non può attivare mutui per la situazione del socio privato dell'azienda, Daneco Impianti, che solo ad agosto di quest'anno si è visto accettare la procedura di concordato preventivo (che prevede anche la vendita della quota detenuta in Sistema Ambiente). Servirà poi un altro milione di euro per la ristrutturazione del capannone.

Bindocci (M5S) ha però ricordato che l'attuale sede di Borgo Giannotti appartiene al comune, e quindi l'affitto pagato da Sistema Ambiente restava nelle casse comunali. Per il consigliere pentastellato la società avrebbe piuttosto dovuto dare la priorità alla diminuzione delle tariffe per gli utenti. La scelta dell'azienda è invece stata difesa dal centrosinistra. L'assessore alla sicurezza Francesco Raspini ha sostenuto che Sistema Ambiente deve lasciare l'attuale sede perché glielo hanno imposto l'Arpat e l'ASL, per via dei troppi rumori generati dall'attività aziendale. Per il vicesindaco Giovanni Lemucchi e per Daniele Bianucci (Sinistra con Tambellini) l'operazione è inoltre finanziariamente conveniente per l'azienda.

Altro tema discusso in commissione, l'investimento in arrivo sull'impianto di Nave. Per eliminare i cattivi odori, Sistema Ambiente investirà 1 milione di euro. Cristina Consani (SìAmo Lucca) si è fatta portatrice delle ragioni del comitato paesano di Nave, che avrebbe preferito lo spostamento dell'impianto, ma Romani ha ribadito che non è questa l'intenzione della società. Su richiesta dei consiglieri del centrodestra, si terrà comunque una riunione della commissione partecipate con il comitato e l'azienda dei rifiuti. La commissione presieduta da Claudio Cantini (Lucca Civica) ha inoltre accolto la richiesta di Marco Martinelli (Forza Italia) di tenere una seduta con le RSA di Sistema Ambiente.