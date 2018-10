Successo dell'iniziativa di "Sinistra con" ai Diavoletti: "Ripartire dai territori per rilanciare la sinistra"

Altri articoli in Politica

domenica, 28 ottobre 2018, 08:48

I Comitati Sanità Lucca intervengono dopo aver appreso che il "rischio sismico" avrebbe reso urgente e prioritario l'adeguamento della struttura del S.Cataldo. I comitati ne prendono atto, ma suggeriscono anche una riflessione a più ampio respiro sull'opportunità di questa costosa e non completamente risolutiva operazione

sabato, 27 ottobre 2018, 15:16

Dalla provincia di Lucca al Senato, per trasformare un auspicio in legge. La campagna "A scuola sicuri", lanciata un anno fa dall'Automobile Club di Lucca per chiedere che sugli scuolabus sia resa obbligatoria l'installazione delle cinture di sicurezza, è a un passo dal diventare legge

sabato, 27 ottobre 2018, 10:16

A suonare l’allarme è il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti. E’ a lui che la giunta regionale, in particolare l’assessorato guidato da Marco Remaschi, ha fornito in risposta a un’interrogazione dati impressionanti sulla mortalità delle imprese zootecniche

venerdì, 26 ottobre 2018, 17:50

Intervenire sulle politiche sociali in modo strutturato e programmato, partendo da un tema trasversale e molto attuale come quello della casa, condividere le azioni, prevedere nuovi progetti e continuare nel percorso indicato fin dall'inizio dall'amministrazione Tambellini, ovvero schierarsi accanto ai cittadini in stato di disagio socio-economico attraverso risposte molto articolate

venerdì, 26 ottobre 2018, 16:41

La lettera fa seguito all'incontro svoltosi a Palazzo Ducale, a Lucca, mercoledì 24 ottobre scorso convocato dalla Regione Toscana alla presenza degli amministratori locali e delle organizzazioni sindacali

venerdì, 26 ottobre 2018, 15:30

E' partita oggi una nuova iniziativa di Remo Santini, ex candidato sindaco e leader delle liste civiche: con un video alla settimana, girato sul territorio e poi postato sul suo profilo Facebook Remo Santini SìAmoLucca, si denunciano le situazioni che non vanno, cercando anche di dare un contributo per risolverle