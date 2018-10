Politica



Susanna Ceccardi sarà il commissario regionale della Lega

giovedì, 4 ottobre 2018, 12:32

Rimpasto in casa leghista a livello toscano. Dopo la nomina del nuovo segretario provinciale nella figura di Domenico Caruso, altro cambiamento a livello regionale dove il segretario Manuel Vescovi lascerà la segreteria per dedicarsi ad un impegno a livello nazionale. Al suo posto Matteo Salvini ha deciso di mettere, per il momento e in attesa di nuove elezioni, il sindaco di Cascina Susanna Ceccardi. Assumerà quindi le vesti di commissario regionale fino a quando si terranno le elezioni della Lega.