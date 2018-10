Politica



Toscana, c'è l'ufficialità: Ceccardi assume la guida della Lega

giovedì, 11 ottobre 2018, 19:05

Dopo settimane di voci e mezze conferme, arriva l'ufficialità: Susanna Ceccardi assume il ruolo di commissario per la Lega in Toscana. Un ruolo importante, arrivato direttamente dalle mani di Matteo Salvini, nelle vesti di segretario federale del partito.

Ceccardi assume la guida del partito toscano al posto di Manuel Vescovi, "promosso" dagli elettori in Parlamento, dopo tre anni di mandato in Consiglio regionale.

Ceccardi, sindaco di Cascina, è stata la prima leghista ad espugnare un Comune della Toscana. Ringrazia il "capitano", e si dice "consapevole" di stare ricevendo "tanto onore e tanta responsabilità".

"Non sarò sola - continua Ceccardi - insieme a me tanti militanti, sostenitori, elettori e persone che credono fortemente che un'altra Toscana sia possibile".

"Abbiamo bisogno di tante paia di scarpe da ginnastica per conquistare quelle città ancora governate dal Pd", aggiunge Ceccardi, ricordando l'indumento che le fu caro in campagna elettorale. Probabile che la prossima di campagna, per le regionali del 2020, veda il centrodestra convogliare proprio su di lei come candidata governatrice della Toscana.

"Siamo partiti dal niente - afferma ancora Ceccardi - da qualche banchetto e da qualche striscione. Ho ancora le scarpe da ginnastica macchiate dalla colla per attaccare i manifesti nelle campagne elettorali. Non dimenticherò quelle scarpe, che anzi mi serviranno sempre di più. Cercherò di restare sempre quella 'ragazzetta', non fuori, dove gli anni passano per tutti, ma dentro, con quello stesso fuoco che bruciava dentro quando ho sottoscritto la mia prima tessera della Lega. Abbiamo bisogno di quell'entusiasmo per governare bene dove la gente ci ha dato fiducia, rispettando le promesse che abbiamo fatto alla gente. Più sicurezza, attenzione al sociale e ai quartieri degradati, prima gli italiani in tutti i servizi pubblici, legittima difesa per la gente perbene, aiuto alle imprese e meno tasse".