Accolta la proposta di Santini: al Corpo Musicale di Nozzano andrà il titolo di banda ufficiale del comune di Lucca

giovedì, 15 novembre 2018, 10:55

Il Corpo Musicale "Giacomo Puccini" - Gruppo Folkloristico "La Castellana" Banda di Nozzano, sarà insignito del titolo di banda ufficiale del comune di Lucca. La proposta di Remo Santini, leader delle liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento, è stata approvata all'unanimità nel corso dell'ultima seduta del consiglio comunale, con il voto favorevole dunque sia della maggioranza che dell'opposizione.



"Sono orgoglioso di questo risultato, che va nella direzione di valorizzare le nostre tradizioni - commenta il consigliere Santini -. Il Corpo Musicale "Giacomo Puccini" infatti, oltre a portare alta la bandiera del nome di Lucca in Italia e in Europa attraverso varie esibizioni annuali, è l'unica banda dell'intero Comune di Lucca. Un riconoscimento dunque dovuto".



Costituito il 18 febbraio 1899, il Gruppo Folkloristico porta il nome di Puccini perché fu proprio il grande Maestro lucchese, per mezzo di una lettera al primo presidente Odoardo Ricci, che accettò la richiesta di far chiamare l'Associazione di Nozzano Castello con il proprio nome, e ringraziò vivamente augurando prosperità e sviluppo artistico alla Filarmonica, donando inoltre uno stendardo che ha accompagnato la Banda per molti anni ma che purtroppo è andato distrutto nell'alluvione che devastò Nozzano in data 11 novembre 1940.



"Questa mozione va nella direzione di tutelare la lucchesità - conclude Santini - e sicuramente nel corso di questo mandato ne presenteremo altre su questi argomenti, proprio per dare un senso alla nostra identità, difenderla e dare il giusto peso a chi ne tramanda i valori".