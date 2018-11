Politica



Approvato il regolamento di esercizio dell'arte di strada, Olivati (Lucca Civica): "Lucca compie un altro passo avanti"

venerdì, 23 novembre 2018, 15:27

"Con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento di esercizio dell'arte di strada, Lucca compie un altro passo avanti nel diventare ancor più un luogo di arte e bellezza". Parole del consigliere comunale Gabriele Olivati (Lucca Civica), che commenta l'avvenuta approvazione del regolamento durante l'ultimo consiglio comunale.

"Per la prima volta viene riconosciuta e valorizzata questa forma di espressione, che negli ultimi anni ha avuto una crescita - sostiene il consigliere -. Sarebbe più corretto parlare infatti di Arte "in" strada, poiché l'arte è unica; il livello di chi si esibisce è spesso di elevata qualità e anche artisti professionisti scelgono di confrontarsi con il pubblico più difficile ma anche più stimolante, ovvero quello delle piazze e vie di una città".

"Da tempo - prosegue - numerosi Comuni d'Italia hanno adottato provvedimenti innovativi; a Lucca la proposta di adottare un regolamento ad hoc era stata lanciata da tempo da musicisti e artisti del territorio, ripresa poi dai giovani di Generazione Lucca, e quindi portata avanti dall'amministrazione comunale. Questo è solo un inizio, che consente gradualmente di aprirsi alla libera espressione artistica, e al tempo stesso regolamentarla armonizzandola con le altre attività della vita cittadina. Adesso attendiamo la delibera della giunta che stabilirà modalità di prenotazione, orari e luoghi che potranno essere utilizzati dagli artisti. Ieri sera (giovedì 22) è stato inoltre approvato un ordine del giorno che chiede di valutare periodicamente gli effetti della delibera e al tempo stesso confrontarsi con l'associazionismo relativo all'arte in strada, che si è sviluppato negli ultimi anni, esprimendo proposte e modalità nuove di interazione tra i cosiddetti "buskers" e le città".

"Lucca ha finalmente un regolamento che promuove e incentiva tutte quelle forme di espressione, che contribuiranno a rendere la città un punto di riferimento per arte e cultura" conclude Olivati.