Politica



Assi viari, Montemagni e Recaldin (Lega): “Sono strategici:, siamo contrari ad ogni riduzione di fondi per quest’opera”

mercoledì, 28 novembre 2018, 14:57

"Da tempo - affermano Elisa Montemagni ed Andrea Recaldin, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale e commissario provinciale della Lega - siamo convinti che gli assi viari lucchesi siano un'opera fondamentale che non deve essere assolutamente osteggiata." "A tal proposito-precisa Montemagni - abbiamo predisposto un Ordine del Giorno proprio inerente al sistema tangenziale di Lucca. In particolare - sottolinea il consigliere - nel nostro atto chiediamo espressamente al Presidente Rossi che si faccia garante di riportare, nell'ambito della proposta di Legge del nuovo bilancio di previsione relativo al triennio 2019/21, la relativa dotazione finanziaria ammontante a 4 milioni e 500 mila euro e non ridotta a due milioni di euro, come previsto nell'ambito della variazione di bilancio che, praticamente, definanzia l'annualità relativa al 2018. Insomma - insistono i rappresentanti del Carroccio - siamo stufi e con noi i residenti e gli imprenditori della zona, di questi continui ritardi che stanno fortemente penalizzando tutta la predetta area. Lo ribadiamo a caratteri cubitali-concludono Elisa Montemagni ed Andrea Recaldin-gli assi viari sono strategici e vanno assolutamente realizzati, magari, possibilmente, non in tempi biblici".