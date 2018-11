Politica



Bindocci: "Qualità della vita, si prenda atto della crisi della città"

mercoledì, 21 novembre 2018, 09:04

Il consigliere del M5S, Massimiliano Bindocci, commenta i dati emersi a mezzo stampa sulla qualità della vita a Lucca che starebbero precipitando negli ultimi tempi confermando la sensazione e gli umori che starebbe esprimendo da mesi in consiglio comunale.



"La privatizzazione di molti servizi - esordisce -, il rispetto dell'ambiente solo formale, i problemi delle partecipate, la gestione del verde, l'inefficienza dei servizi, la politica fatta per immagine, il problema della sicurezza risolto con Whatsapp, le scuole fredde e che crollano, le RSA che chiudono, l'ospedale e le liste di attesa, il centro storico mangiatoia, il traffico sulla circonvallazione che avvelena l'aria, il parco fluviale malandato, le costruzioni sui parchi, l'assistenza business, e poi una politica dove sembra che le decisioni siano prese da pochi e non nell'interesse generale. Insomma, dovunque troviamo macerie e sfiducia, spesso la riposta dell'amministrazione è quella di negare il problema o attribuire le responsabilità a qualche amministrazione passata di qualche colore diverso".



"Invece - spiega - il vero problema è che stiamo assistendo ad una lenta deriva della Lucca che amavamo verso una città dove l'inefficienza, la povertà, il disservizio, il disagio stanno diventando i protagonisti della quotidianità. Non vorremmo che fosse il secondo mandato, o la crisi del PD ad aver bloccato la giunta e il consiglio comunale su sè stesso, in un circolo vizioso. Ma certi problemi non li può pagare la città, devono essere ripresi in mano i servizi al cittadino, devono funzionare, la questione sanitaria deve essere affrontata in modo più deciso, il turismo rilanciato no. Chiudendosi nelle moratorie, ma recuperando la bellezza della tradizione e offrendola come merita nel mercato mondiale del turismo, la scuola, la giustizia, la dignità, il rispetto delle regole, l'ambiente e la salubrità dell'acqua e dell'aria, devono essere oggetto di attenzione. Non di speculazioni".



"Insomma - conclude Bindocci - credo che il segno della crisi sia evidente e vantare qualche presenza in più su qualche torre o i biglietti dei Comics non possa calmarci, le opposizioni devono fare gli stati generali e fare proposte concrete per il bene della città, mentre la maggioranza deve prendere atto che è in crisi, non forse nei numeri dei consiglieri ma nella qualità della vita di chi abita a Lucca, e l'essere stati eletti da un quarto degli aventi diritto dovrebbe almeno imporre umiltà. Invece".