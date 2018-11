Politica



Bindocci si sveglia: "Calpestata la dignità del consiglio comunale"

giovedì, 22 novembre 2018, 20:51

Il consigliere comunale pentastellato Massimiliano Bindocci accusa apertamente la maggioranza di centrosinistra a Lucca di agire in maniera autoritaria calpestando, in sostanza, ogni principio di democrazia all'interno dell'assise comunale:



La maggioranza intende il Consiglio Comunale solo come mera formalità, per questo ha fretta di finire, e le commissioni forse invece servono solo per far prenderne i gettoni ai candidati che non potendo fare l'assessore devono accontentarsi di stare in commissione.

La Conferenza dei Capigruppo di stamani ha visto verificarsi un episodio che conferma questa pratica della maggioranza che rende il Consiglio Comunale solo uno strumento tecnico per rendere formalmente valide le scelte fatte da altri e non il luogo della discussione trasparente sui problemi della città.

Questa visione del Consiglio Comunale è già evidente per chi vede una seduta, su ogni argomento interviene solo uno o due consiglieri dei 20 della maggioranza, e sono pochissime le proposte dei consiglieri di maggioranza,a le mozioni, le interrogazioni, se non premessero il pulsante al momento del voto potrebbe sembrare di stare al museo delle cere.

Anche nelle commissioni tranne i presidenti ci sono pochissime osservazioni.

Ho chiesto dove ne parlassero delle scelte che fanno in consiglio, e qualcuno ci aveva risposto in riunioni pre consiliari o nelle sedi di partito insomma la discussione è a porte chiuse... ma stamani addirittura alla conferenza dei capigruppo si è messo in discussione al prossimo Consiglio Comunale di martedì una pratica che ancora non è stata messa in discussione ne in votazione nelle commissioni, e sarà messa in discussione in commissione lunedì pomeriggio.

Dunque la proposta va in Consiglio Comunale martedì senza che tener conto della commissione in cui se ne parla.

Allora che senso è fare la Commissione, non obbligatoria, se ne se intende minimamente aspettare gli esiti?

La commissione non serve dunque a niente (però costa ai cittadini ) ed il dialogo ed il confronto non esistono, e questo lo paghiamo con il malgoverno della città.

Nella fattispecie si tratta di una pratica relativa alla Opera delle Mura, ma il problema non è il caso concreto, bensì la dimostrazione che questa non è democrazia partecipativa, ma una semplice dittatura della maggioranza dei consiglieri, eletti con circa il 25% dei voti dei cittadini.

Il fatto che formalmente questa procedura sia corretta è opinabile, ma il fatto che sia consentita e sia praticata è invece gravissimo, questo utilizzo del Consiglio Comunale mina fortemente la fiducia di ogni cittadino con valori democratici verso questa maggioranza, e questo Consiglio Comunale.