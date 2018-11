Politica



Bindocci: "Una commissione per valorizzare Mura e centro storico"

mercoledì, 28 novembre 2018, 09:02

Il consigliere di minoranza del Movimento 5 Stelle, Massimiliano Bindocci, ha presentato ieri sera in consiglio comunale una proposta per valorizzare le Mura ed il centro storico, e non chiudere l'Opera delle Mura, attraverso la formazione di una commissione specifica.

"La valorizzazione delle Mura, la promozione della bellezza di Lucca e della sua unicità, il centro storico e la cinta muraria - esordisce Bindocci - sono sicuramente un "unicum" che non può essere gestito e promosso come un qualsiasi altro bene immobile".

"L'Opera delle Mura - spiega il consigliere - è sicuramente una pagina da dimenticare della vita amministrativa di Lucca, per cui la chiusura di tale organo non crea rimpianti, si pensi ad alcune gestioni dalla Casa del Boia alle Casermette, ad alcune storture ed alcune procedure duplicate, ad episodi come gli alberi ed i lampioni tagliati... Ma senza che sia successo niente abbiamo appreso che la amministrazione ha deciso di chiudere in modo inaspettato - e contraddicendo tutte le cose che aveva detto prima - questo Ente. E questo non va bene, una sana amministrazione impone una seria programmazione, e non improvvisazione".

"A questo punto - dichiara - riteniamo che a Lucca si dovrebbe aprire una seria riflessione su quale sia il modo migliore per valorizzare il patrimonio artistico della città a partire dalle Mura, ma non solo. Chiudere l'opera delle Mura non avendo niente in mente un progetto da proporre contestualmente è una cosa sbagliata. Per questo noi siamo contrari a questa modalità di chiusura le cui vere ragioni restano misteriose (cosa sia successo di nuovo non si sa...), però per serietà e spirito costruttivo proponiamo di avviare un momento di riflessione istituzionale per capire in modo condiviso cosa sia meglio fare.

"Dunque ieri sera - conclude - in consiglio comunale abbiamo presentato una proposta seria per valorizzare le Mura ed il centro storico con uno specifico Ordine del Giorno. Si propone infatti la formazione di una Commissione specifica, che avendo un obiettivo definito ed importante, incontri esperti di arte, cultura, turismo, e magari prepari un comitato scientifico, verifichi iniziative simili fatte in altre città e proponga delle idee in una relazione finale di riferimento che possa dare indicazioni sulle modalità di gestione e promozione ottimale del patrimonio culturale ed immobiliare di Lucca".