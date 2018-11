Politica



Bove in visita alla Ctt Nord. Cisl: "L'attenzione della politica finalizzata all'apparenza non ci interessa"

sabato, 24 novembre 2018, 11:12

Nicola Da San Martino, segretario Fit Cisl (trasporti), commenta con amarezza ed ironia la visita dell'assessore Bove alla sede di Ctt Nord di Lucca.



"Ecco fatto! La politica locale nelle vesti dell'assessore Bove si è recata in visita alla sede di Ctt Nord di Lucca. Solita tiritera, solita manifestazione di intenti, foto di rito per la paginata sulla stampa e tutti a casa soddisfatti - ironizza amaramente -. L'attenzione della politica finalizzata all'apparenza non ci interessa. La realtà è molto diversa da come la si vuole fare apparire ed i lavoratori sono sempre più esasperati. Rischiamo di diventare tediosi nel sostenere che la politica regionale con la tanto decantata gara del trasporto pubblico, ha finito per generare un mostro. Un'organizzazione precaria, strutture inadeguate, mancanza di certezze, di investimenti, di mezzi, di assistenza, soluzioni procrastinate all'infinito, si ripercuotono quotidianamente sulla qualità del servizio trasformando i lavoratori in veri e propri terminali, versoi quali tutti si sentono autorizzati a sfogare le proprie frustrazioni".



"Speravamo almeno - sottolinea Da San Martino - nella comprensione della politica locale, ma evidentemente ci sbagliavamo. I contatti e i ripetuti solleciti con l'assessore Bove non hanno prodotto alcun risultato. Da quasi un anno siamo in attesa dell'installazione di una pensilina in viale Luporini, dello spostamento di una palina a Piaggione, di un vigile urbano che regolamenti il traffico pedoale nelle ore di punta alla stazione ferroviaria e di una soluzione per la sosta selvaggia al San Luca. Non ci sembrano problemi insormontabili e la disponibilità ricevuta ci rendeva fiduciosi. Ma non ci arrendiamo".



"Se la tendenza - sottolinea il segretario Fit Cisl - dovesse essere quella dei loro colleghi regionali, che in dieci anni non sono riusciti a definire una gara, possiamo essere, seppure moderatamente, ancora speranzosi. Nel frattempo, almeno per la pensilina in viale Luporini, una degna soluzione alternativa potrebbe essere un bell'ombrellone da spiaggia".