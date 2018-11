Politica



Canile di Pontetetto: il gestore smentisce il Comune e sostiene che la struttura non è a norma

giovedì, 1 novembre 2018, 11:23

Bagarre con colpo di scena ieri sera nel corso della riunione congiunta delle commissioni Controllo e garanzia e lavori pubblici del Comune di Lucca, presiedute rispettivamente da Remo Santini (SìAmoLucca) e Daniele Bianucci (Sinistra per Tambellini).

L'incontro, svolto direttamente al canile municipale di Pontetetto per verificarne le condizioni e la rispondenza delle strutture alle norme stabilite dalla legge regionale, si è trasformato in uno scontro senza precedenti tra i rappresentani politici e tecnici del Comune (l'assessore Raspini e il dirigenti Giannini e Di Bugno da una parte) e l'attuale direttrice del canile, Sandra Palmucci. Sullo sfondo la gara per la gestione del canile stesso, indetto dall'amministrazione proprio in queste settimane, al centro di polemiche da parte delle opposizioni.

Ma cosa è successo? Il Comune ha ribadito con grande agitazione che le misure dei box e le attrezzature rispondono ai requisiti della legge regionale Toscana 59 del 2009, in base a riscontri effettuati di recente. Ma il colpo di scena è stato quando la direttrice del canile ha annunciato di aver fatto eseguire anche lei le misurazioni da un proprio tecnico di fiducia, le ha spiegate ed esibite di fronte all'evidente imbarazzo dei tecnici comunali e dell'assessore Raspini.

"Le nostre misure sono diverse da quelle del Comune - ha detto la Palmucci - ci sono alcuni box che misurano la metà rispetto ai parametri previsti dalla legge regionale, altri invece sono anche due e tre metri meno spaziosi rispetto a quello che dovrebbero essere".

Dichiarazioni che hanno fatto scoppiare un vero e proprio putiferio, anche se la situazione era già stata calda fin dall'inizio per le accuse rivolte da Raspini all'attuale gestione di alcune vicende. La dirigente Giannini ha sostenuto che la direttrice del canile avrebbe dovuto chiedere un'autorizzazione al Comune prima di far effettuate le misurazioni da un proprio tecnico, ma la contestazione è apparsa subito risibile anche perché il gestore del canile ha senz'altro il diritto di svolgere proprie verifiche.

Di Bugno ha contestato le differenze tra le due misurazioni, parlando di una questione di pochi centimetri (anche se tutti hanno ribadito che invece si tratta di differenze assai più notevoli) e comunque ha ribadito che fino a prova contraria sono valide solo quelle firmate dai tecnici dell'amministrazione. Insomma, un bailamme vero e proprio.

L'accreditamento del canile di Pontetetto si basa dunque su dati falsati? Il responsabile dell'Asl di area vasta, Marco Del Torto, lo ha escluso (anche se a tratti è parso impacciato) ma è stato smentito da Rossella Ghelardini, membro della commissione affari animali della regione, anche lei presente, secondo la quale per fare le cose regolari sarebbero stati necessari lavori al canile di Pontetetto prima di bandire la gara da parte del Comune.

Ma ad emergere è stato un altro dettaglio: ovvero che il canile rifugio è fuori legge perché manca un ambulatorio, così come previsto dalle normative. E ora cosa accadrà? I colpi di scena sembrano non essere terminati. Anche perché l'unica ditta ammessa alla gara per la gestione sarebbe quella che ha chiesto ed effettuato il sopralluogo alla struttura oltre la scadenza dei termini previsti dal bando. La vicenda sembra proprio non finire qui.