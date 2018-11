Politica



Comitati sanità insorgono conro la 'farsa' del consiglio comunale

giovedì, 15 novembre 2018, 18:48

Riceviamo e pubblichiamo le considerazioni inviateci dai comitati sanità Lucca dopo il consiglio Comunale di martedì sera: "Anche se la mancanza di 70 posti letto a Lucca e Piana è ormai riconosciuta, si tergiversa. Ma è giunto il momento di fare chiarezza". Ecco il testo del comunicato stampa:

Sanità: sia fatta chiarezza !

Noi Comitati Sanità vogliamo essere apartitici. Nostro scopo è solo il miglioramento della sanità e del benessere dei cittadini lucchesi.

Ma siamo veramente stanchi di vedere e sentire vecchi politici che si tappano occhi e orecchi pur di non ammettere i deficit della politica sanitaria della Regione toscana nella Piana di Lucca.

E martedi sera in Consiglio Comunale, a Lucca, abbiamo assistito all'ennesima farsa, dramma per i cittadini.

Nel mese scorso su iniziativa dei Comitati Sanità si è finalmente squarciato il velo delle menzogne. Quei posti letto mancanti al San Luca sono stati conteggiati ed ufficializzati alla presenza di deputati e senatori della Repubblica Italiana: ne MANCANO SETTANTA di POSTI LETTO ! Ma il Sindaco e la sua maggioranza, sordi e muti in questi anni, non si arrendono nemmeno davanti all'evidenza. Bocciano una mozione che invita il Sindaco a fare il proprio dovere in Conferenza dei Servizi e ad ottenere i posti letto mancanti. Poi, per metterci una toppa , presentano una mozione civetta con i soliti discorsi generici, che anche la minoranza vota. Ulteriore dimostrazione di buona volontà e premura per la salute dei cittadini lucchesi.

Noi Comitati Sanità di Lucca non possiamo che esprimere il nostro motivato biasimo verso la maggioranza del Consiglio Comunale ed invitiamo il Sindaco a adoperarsi per sanare le carenze di posti letto nella Piana di Lucca. E' ora di finirla con la commistione della Piana di Lucca con la Valle del Serchio, non si possono mettere in conto ai cittadini della Piana di Lucca i posti letto di Barga e Castelnuovo !

Certo non basterà il San Luca, nato stretto. Sarà necessario ripristinare posti letto al Campo di Marte, anche per rispondere alle esigenze di cure intermedie e post acute. Questa carenza di posti letto, cui conseguono degenze ridotte in media a soli 5 giorni, scaricano il pazientei prima del giusto tempo, mettendo in grave difficoltà i pazienti e i loro familiari, caricandoli di disagi e costi inappropriati. A tale proposito sono tante le testimonianze raccolte. Un quadro che è dimostrazione ulteriore del completo fallimento del programma regionale dei 4 nuovi ospedali.

E i cittadini lucchesi pagano ticket e tasse almeno quanto i pisani che hanno un buon servizio ospedaliero.

E allora occorre fare chiarezza. Chiarezza sui dati economici e sull'accordo di programma che portò alla costruzione del San Luca. E deve essere garantito il pieno accesso a tutti gli atti relativi. I cittadini contribuenti hanno il diritto di conoscere come sono stati spesi i loro soldi.

Per questo i Comitati sostengono la proposta di un Consiglio Comunale aperto ad operatori e ordini professionali, ma da estendere a tutta la cittadinanza.