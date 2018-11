Politica



Consani (SìAmo Lucca): "Nuovo supermercato all'Arancio, ripensare l'operazione"

mercoledì, 28 novembre 2018, 08:51

Ecco la raccomandazione a norma dell'articolo 23 del regolamento del consiglio comunale della città di Lucca della consigliera comunale di SìAmo Lucca, Cristina Consani, durante la seduta di ieri sera.



"Nei giorni scorsi - esordisce - ho molto apprezzato l'intervento del sindaco sulla stampa locale a sostegno del commercio tradizionale, inteso come "fulcro fondamentale su cui far leva per conservare e tramandare i segni della nostra identità storica, economica e sociale", un commercio che potrebbe difendere Lucca da quella standardizzazione e spersonalizzazione a cui molte città stanno andando incontro".

"Sennonché - incalza -, qualche giorno dopo, apprendo sempre dalla stampa di un possibile insediamento di un nuovo supermercato in zona Arancio, e più precisamente nella sede dismessa di quello che era Ala Market, a poche centinaia di metri da Porta Elisa, a due passi dal Santuario di Santa Gemma Galgani. Una zona di per sé già fortemente congestionata da traffico e aggredita da smog, anche a causa dei due passaggi a livello di Via Romana e Via di Tiglio. Una zona, dunque, che sconta già i problemi legati alla viabilità attuale, e che si dovrebbe pensare di alleggerire dal traffico e non di aumentarlo, come invece sembra ci si appresti a fare".

"Una zona, inoltre, - aggiunge - che vede nel raggio di pochi chilometri, se non metri, quattro supermercati attivi in grado di soddisfare pienamente le esigenze di chi vi abita e di chi vi transita e in cui la scelta dell'amministrazione rischierebbe di far saltare il rapporto di equilibrio, già compromesso, fra le varie tipologie di commercio".

"Per i motivi da me esposti - conclude -, raccomando al sindaco e all'assessore competente di ripensare l'operazione che si concluderà presumibilmente con l'insediamento di un nuovo supermercato alle porte della città e di riferire in commissione urbanistica, prima, e in consiglio, poi, sull'iter seguito fino ad oggi per la sua realizzazione. Ritengo infatti che tutta l'operazione non si possa concludere con un semplice comunicato stampa da parte degli uffici comunali".