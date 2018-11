Politica



Consani (SìAmoLucca): "Legge di bilancio consente rinvio vendita di Gesam, comune rifletta"

sabato, 17 novembre 2018, 11:00

"Il comune valuti se non sia opportuno sospendere le procedure di alienazione di Gesam Gas e Luce SpA: con l'approvazione sicura, entro l'anno, della Legge di Bilancio dello Stato 2019, non rientra infatti più tra quelle società che gli enti locali sono tenuti ad alienare". L'appello al sindaco Tambellini e all'amministrazione arriva dalla consigliera comunale Cristina Consani a nome della lista civica SìAmoLucca, che sulla questione ha presentato un'interrogazione.



"In questo modo si puo' ripensare e riorganizzare il settore della società partecipate del Comune di Lucca alla luce delle nuove disposizioni che il Governo sicuramente intende emanare - spiega la Consani -. L'attuale Disegno di Bilancio dello Stato 2019, che, frutto dell'accordo delle due forze di governo, sicuramente sarà approvato entro dicembre e diverrà vigente il 1° gennaio, prevede infatti, per quanto riguarda l'alienazione delle aziende partecipate che operano sul libero mercato, previste dal Decreto Madia, un rinvio di tre anni, cioè fino al dicembre 2021, per la vendita di quelle società che hanno ottenuto un utile nei tre anni precedenti, come è avvenuto anche nel caso di Gesam Gas e Luce SpA".



Aggiunge la consigliera comunale: " Io e SìAmoLucca abbiamo sempre manifestato la contrarietà alla vendita di Gesam Gas e Luce SpA, della quale abbiamo sempre apprezzato sia la qualità del servizio che offriva agli utenti, sia i consistenti utili che apportava al Comune, perché con l'introduzione di alcune finalizzazioni sociali poteva essere ridefinita come società produttrice di un servizio di interesse generale e dunque sottratta alle disposizioni del Decreto Madia che imponeva in tempi brevi l'alienazione. Il Comune ha voluto tirare dritto, ma ora c'è questa novità contenuta nella Legge di Bilancio dello Stato che modifica il quadro".