Consiglio, sì alla chiusura dell'Opera delle Mura e nuove regole su spese partecipate

mercoledì, 28 novembre 2018, 08:48

di eliseo biancalana

Via libera nella notte alla chiusura dell'Opera delle Mura. L'aula di Palazzo Santini, a maggioranza, ha approvato la proposta di delibera che dispone la chiusura dell'ente strumentale del comune di Lucca per il primo gennaio 2019. Approvata anche una proposta di delibera che stabilisce nuove regole per le spese di funzionamento delle società controllate dal comune. Entrambe le proposte sono state presentate dal vicesindaco Giovanni Lemucchi.

Per quanto riguarda le spese delle società partecipate, la delibera approvata definisce i nuovi indirizzi delle spese di funzionamento delle società controllate e le conseguenti modifiche al regolamento di gruppo e al regolamento per il controllo analogo di Lucca Holding spa. Ogni partecipata non potrà spendere più della medie delle spese degli ultimi tre anni; se vuole superare il limite dovrà motivarlo e avere il via libera dell'amministrazione. Claudio Cantini (Lucca Civica) ha ricostruito l'iter della proposta di delibera in commissione, nella quale sono emersi alcuni rilievi da parte del consigliere Massimiliano Bindocci (M5S), in parte accolti dalla giunta attraverso due emendamenti presentati dal sindaco. Il grillino non si è comunque detto soddisfatto, ma ha apprezzato l'apertura della maggioranza. La pratica emendata è passata con 18 voti favorevoli, 9 contrari e un astenuto. Bindocci ha anche posto il tema della trasparenza delle spese delle partecipate, chiedendo una commissione d'inchiesta. Critico su questo aspetto anche Remo Santini (SìAmo Lucca), che ha parlato di una "gestione un po' disinvolta", in particolare in materia di gestione del personale e di affidamenti sotto soglia. "Non abbiamo assolutamente nulla da nascondere" ha replicato Lemucchi. Alla fine centrosinistra e Movimento 5 Stelle hanno concordato un ordine del giorno che affida alla commissione partecipate il compito di indagare sulle spese delle società controllate.

Il consiglio ha poi votato la chiusura dell'Opera delle Mura. Sarà nominato commissario dell'ente fino allo scioglimento l'attuale presidente. La delibera dispone che l'amministrazione disponga tutti gli atti necessari per riportare dentro il comune le funzioni dell'ente. M5S e CasaPound hanno ribadito la loro contrarietà. "Si va a cancellare un simbolo" ha accusato Santini (SìAmo Lucca), che ha rinfacciato all'amministrazione di aver cambiato idea sulle sorti dell'ente. Il sindaco Alessandro Tambellini ha replicato che è cambiato il quadro normativo. La delibera è passata con 17 sì e 2 no, il centrodestra non ha partecipato la voto.