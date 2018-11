Politica



Di Vito (SìAmoLucca): "Basta favole, ospedale S.Luca sottodimensionato: il Comune copre la Regione"

venerdì, 23 novembre 2018, 15:17

"E' inutile che si cerchi di deviare l'attenzione del cittadino sui posti letto a bassa intensità di cura negati da tempo immemore che, solo dopo quattro anni dall'apertura del San Luca, grazie a noi, ora la maggioranza di centrosinistra invoca. Per fortuna a breve ci sarà un consiglio comunale straordinario da noi richiesto e ottenuto per discutere di questo tema e di sanità territoriale" Lo sostiene Alessandro Di Vito, consigliere comunale di SìAmoLucca. "Si deve dire chiaramente che gli sono stati negati 48 posti letto di "bassa intensità di cura " all'interno dell'ospedale San Luca previsti dal progetto che ha pagato ma non li ha - spiega Di Vito -. Si dica anche ai citttadini quali erano i suoi diritti ovvero di avere altri 72 posti letto presso le strutture territoriali di Campo di Marte e di Marlia. Una domanda alla maggioranza: noi ne abbiamo contati 46 e voi 42 attualmente attivi, ma allora quanti sono veramente ? Voi che siete la "saggezza", potete verificare?". Per Di Vito, sui posti letto la maggioranza di centrosinistra preferisce tacere per coprire politicamente chi, dello stesso colore politico, a livello regionale ha commesso il peccato ma ... non si deve dire. " Ricordo che ho condiviso la scelta dell'opposizione di votare un ordine del giorno, presentato all'ultimo momento dal centrosinistra pur essendo deviante, poco chiaro e dal contenuto molto discutibile ma conteneva un dato importante: invocava la necessità di ampliare i posti letto territoriali a conferma della carenza di posti letto - aggiunge Di Vito - anche se furbescamente non venivano indicati quanti ne erano stati "cassati" ovvero cancellati. Se la matematica non è un opinione, noi abbiamo presentato alla cittadinanza dei dati inconfutabili (vedi la visita al San Luca !) e non ci basiamo solamente su quello che ufficialmente ci dice l'azienda sanitaria: abbiamo verificato e parliamo con la gente a differenza di chi ha bloccato, da anni, anche l'unico neurone sensitivo con il quale poteva ascoltare le fondate istanze di comitati e di cittadini. Sarò sempre costruttivo ma non mi farò mettere la testa sotto i piedi da un centrosinistra che continua ancora a vendere 'favole sanitarie'. Questo è il mio impegno".