Politica



Forza Nuova: "Sindaco Tambellini: cittadinanze onorarie come propaganda di parte"

mercoledì, 21 novembre 2018, 20:47

Ancora una volta il professor Tambellini nonché sindaco di Lucca ci sorprende conferendo quella che è per lui ormai una prassi e cioè la cittadinanza onoraria per 245 bambini nati in Italia da genitori stranieri residenti a Lucca. Comincia, così, il comunicato diffuso dalla sezione lucchese di Forza Nuova.

Questa operazione - prosegue il documento - è purtroppo frutto di una mera propaganda ideologica senza nessun merito e senza reale giovamento per chi ne usufruirà, ma senza dubbio offre l'opportunità al sindaco di fare la sua propaganda, esulando dal suo ruolo super partes e senza considerare che in Italia non esiste lo IUS SOLI.

La cittadinanza onoraria per chi non ne fosse a conoscenza viene concessa da un Comune ad un individuo ritenuto legato alla città per il suo impegno o per le sue opere in favore degli abitanti del Comune, rendendone più alto il prestigio attraverso la personale virtù sia per azioni di alto valore a vantaggio della nazione o dell'Umanità intera. Stupisce ancora di più il silenzio assenso delle opposizioni, di coloro che a parole sono contrari allo IUS SOLI ma sedendosi in consiglio comunale non sentono il dovere di dissentire su questa posizione ideologica.

I problemi dei lucchesi - conclude Forza Nuova - non si risolvono con cittadinanze onorarie elargite a mancia elettorale, visto che ben altre sono le priorità disattese dal nostro sindaco: la sicurezza dei suoi cittadini, le liste di attesa ospedaliere, la mancanza di casa e la mancanza di lavoro con moltissimi negozi lucchesi che chiudono. Ci dispiace solo che Forza Nuova sia l'unica voce controcorrente, che da sempre ha come primo interesse gli Italiani e quindi i lucchesi.