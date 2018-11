Politica



Fratelli d'Italia: "Falsa trasparenza in Comune, ecco cosa succede"

lunedì, 5 novembre 2018, 20:01

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione-denuncia inviataci dal direttivo comunale di Fratelli d'Italia a proposito di alcune presunte anomalìe nella designazione di nuove figure amministrative:

Ci risulta, da voci di corridoio sempre più insistenti, che al Comune di Lucca sia in corso un’altra operazione che contrasta con la tanto sbandierata “trasparenza e correttezza”.

La vigente normativa, Legge Madia, permette agli Enti Pubblici di far effettuare ai dipendenti in servizio delle progressioni verticali da un livello in cui attualmente si trovano inquadrati a quello superiore senza necessità di effettuare alcun concorso e, presa la palla al balzo, l’attuale Amministrazione Tambellini offre l’opportunità di fare tali progressioni senza seguire un percorso, sicuramente più trasparente e meritocratico, che sarebbe stato quello di bandire un concorso esterno con riserva per il personale interno.

Ma fin qui si sarebbe trattato solo di scelte opinabili e discrezionali dell’Amministrazione; ciò che invece non torna è il fatto che sembra vi siano già nominativi “predestinati” a risultare vincitori dell’ultima procedura selettiva per 2 posti di ispettore della Polizia Municipale bandita con determinazione 1573 del 18 settembre scorso.

In pratica 2 vigili appartenenti alla categoria “C”, possessori di laurea (lunga o breve che sia, presa in università pubblica o privata, o on line non sappiano) progredirebbero diventando ispettori e, guarda caso, in base alle stesse voci di corridoio, si tratterebbe di un ex amministratore del cdx abbastanza noto, trasferitosi da pochi mesi in quel settore da altra città e di un sindacalista dell’organizzazione prevalente nel Comune di Lucca.

Alcune voci sostengono tuttavia che, ad analoga imminente progressione nell’area amministrativa, dovrebbe partecipare, con esito positivo, anche la consorte di tale sindacalista, supportata da un politico locale di un certo peso e sembra altresì che lo stesso sindacalista, visto che il Dirigente del settore dopo queste voci abbia qualche remora e paura, venga escluso proprio per agevolare la moglie.

Vorremmo sinceramente sbagliarci su entrambe le supposizioni e pertanto è nostra intenzione depositare una sorta di “elenco dei nomi”, in busta sigillata da aprire a fine procedure, per vedere se le voci che circolano sono così destituite di fondamento e se questa Amministrazione è veramente interessata al merito ed alla trasparenza, o si presta a giochi di altro genere.

A cosa serve la meritocrazia, la trasparenza e la correttezza, se la carriera continuano a farla gli amici degli amici. Egr. Sindaco Tambellini, ma non era proprio Lei a decantare e fare Suo il motto che questa amministrazione doveva essere “ trasparente meritocratica e rappresentare il massimo della correttezza istituzionale” ? I cittadini devono essere sempre più consapevoli che Lucca, avendo Tambellini abdicato ad altri le funzioni che gli spetterebbero, non ha più un Sindaco.

Auguri a questa città, che con questa Amministrazione sta vivendo il momento più nero della sua storia Istituzionale.