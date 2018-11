Politica



Furti a Farneta, Santi Guerrieri: "Indispensabile necessità partecipativa dei cittadini dell'Oltreserchio"

lunedì, 19 novembre 2018, 15:02

"I recenti furti nell'area di Farneta, sono la prova provata dell'indispensabile necessità partecipativa dei cittadini dell'Oltreserchio al monitoraggio continuo e costante per il controllo e la sicurezza del proprio territorio". Ad asserirlo sono i promotori del gruppo "Segnalazioni nell'oltreserchio": Marco Santi Guerrieri, presidente della libera Associazione di Cittadini Lucca ti Voglio Bene, e Simone Lena del comitato Starc.

"Da maggio organizziamo incontri con la popolazione - proseguono i promotori - per portare avanti un progetto ampio e ben strutturato di controllo del territorio, dotato, di precise regole per la logistica e la mappatura geografica delle aree interessate, nonché ferree regole nell'uso della chat in uso per le segnalazioni. Al momento sono ben monitorate le frazioni di Balbano e San Macario, aree peraltro interessate anche da segnalazioni da parte di anziani spaventati da rumori sospetti e che richiedevano aiuto".

"Già da Luglio era in programma un terzo incontro con la popolazione, dedicato alle frazioni di Maggiano, Farneta, Arliano e Chiatri, non siamo arrivati in tempo visto l'accaduto - scrivono i promotori -, ma entro fine anno abbiamo già in programma un incontro, presso la canonica di Maggiano e ad anno nuovo proseguiremo con Santa Maria a Colle ed in ultimo Nozzano Castello dove è nostra intenzione invitare a partecipare all'incontro l'amministrazione cittadina e i rappresentanti delle forze dell'ordine".

"E' inevitabile - concludono - che il cittadino faccia la sua parte partecipando al progetto sicurezza nell'Oltreserchio, apportando idee e buoni propositi, ma non dimenticando che al di là dei proclami a mezzo stampa dei politici locali, senza il sostegno partecipativo della popolazione non si va da nessuna parte. I cittadini che vogliono essere invitati, inseriti nel programma o semplicemente nella chat, devono inviare un sms al numero 338 9147423 o 348 5110517 specificando Nome Cognome e indicando il nome della frazione di residenza".