Politica



Giorgio Del Ghingaro al convegno di Conflavoro: "Inutili gli interventi tampone: il governo intervenga con politiche di investimento e non assistenziali"

venerdì, 9 novembre 2018, 17:01

Fiscalità, rapporto rinnovato tra datore e dipendenti, mondo del lavoro in evoluzione: di questo ha parlato questa mattina il sindaco Giorgio Del Ghingaro durante il suo intervento al convegno "Italia Economia e Lavoro" organizzato da Conflavoro al teatro del Giglio a Lucca.

"Il mondo del lavoro in questi anni è cambiato, i rapporti seguono dinamiche del tutto nuove - ha detto il primo cittadino -: dare, a esigenze diverse, risposte vecchie sarebbe dannoso e controproducente".

"Serve oleare procedure arrugginite - ha aggiunto Del Ghingaro -, rivedere il mondo della fiscalità senza indugiare in interventi tampone; avere un pensiero alto che vada oltre l’interesse del singolo per ragionare in un’ottica di sistema".

"Sono temi – continua il sindaco - sui quali il Governo dovrebbe intervenire con politiche di investimento per far ripartire l’economia e non al contrario privilegiando logiche assistenziali che producono stagnazione"

All’inizio della mattinata Del Ghingaro si è intrattenuto con alcuni rappresentanti della Fiom che manifestavano all’esterno del teatro: a loro ha ribadito che non ci si può porre con meccanismi vecchi di fronte a logiche nuove e che le parti sociali dovrebbero avere una consapevole evoluzione verso la modernità.

"Pretendere di essere gli unici depositari di verità assolute – ha detto Del Ghingaro – porta solo a chiudere gli occhi di fronte alla realtà: giornate come queste sono importantissime perché le varie componenti sociali i confrontano e certamente produrranno nuovi spunti e nuove letture".