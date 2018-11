Politica



Ignoti tagliano una ruota all'auto di Bindocci (M5S)

mercoledì, 7 novembre 2018, 16:03

di eliseo biancalana

Ignoti hanno tagliato una delle ruote dell'auto del consigliere comunale Massimiliano Bindocci (M5S). È stato lo stesso politico pentastellato a denunciarlo sul proprio profilo Facebook.

"Non so davvero da cosa può essere dipeso" ha affermato Bindocci a La Gazzetta di Lucca. Proprio ieri sera il consigliere ha partecipato a una seduta del consiglio comunale, ma al momento non ci sono elementi che facciano pensare a un movente politico per il gesto.

Il consigliere si è accorto del fatto stamattina. Ha fatto vedere la ruota a un gommaio, secondo il quale sarebbe stata tagliata con un coltello.



L'intenzione di Bindocci è ora quella di presentare denuncia alla polizia.