Incendio sul Monte Pisano: Barsanti (CasaPound) porta in consiglio la raccolta firme per il progetto del Fai

mercoledì, 28 novembre 2018, 10:07

Ieri sera il consigliere di CasaPound Fabio Barsanti ha portato all'attenzione del sindaco, degli assessori e di tutto il consiglio comunale, tramite una raccomandazione, la raccolta firme del FAI per votare il Monte Pisano tra i "Luoghi del cuore". Una candidatura che permetterebbe di reperire fondi importanti per il riassetto idrogeologico della area colpita dallo spaventoso incendio dello scorso settembre.



"In queste settimane - dichiara Barsanti - CasaPound a Lucca e sulla Piana ha portato avanti la raccolta firme promossa dal FAI, mettendo le proprie sedi a disposizione e sponsorizzando sulle proprie pagine Facebook l'iniziativa raccogliendo numerose firme".



"Ho voluto ricordare al Sindaco e agli assessori - continua Barsanti - l'importanza di questa raccolta firme invitandoli a sponsorizzare l'iniziativa e dare il loro contributo, finora non pervenuto, nonostante dal 2015 esista un protocollo di reciproca collaborazione firmato dai comuni facenti parte dei monti pisani."



"Il concorso promosso dal FAI - conclude Barsanti - prevede lo stanziamento di fondi per i primi tre "luoghi del cuore" più votati. È possibile votare firmando su moduli cartacei, anche presso le nostre sedi, o in modo più semplice e veloce sul sito del FAI fino a venerdì 30 novembre. Al momento il Monte Pisano è terzo nella classifica con oltre 45000 voti; rinnovo l'invito a firmare per permettere di accedere ai fondi fondamentali per la rinascita della zona distrutta dell'incendio."