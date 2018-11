Politica



La commissione pari opportunità del Comune di Lucca elegge presidente, vicepresidente e segretaria

venerdì, 16 novembre 2018, 17:30

Sono Cristiana Dell'Arsina, Lodovica Giorgi e Susanna Consorti, rispettivamente presidente, vicepresidente e segretaria, le nuove figure del direttivo della Commissione pari opportunità del Comune di Lucca.

Le nuove rappresentanti sono state accolte a Palazzo Orsetti dal sindaco, Alessandro Tambellini, insieme con l'assessora alle politiche di genere, Ilaria Vietina, il presidente del consiglio comunale, Francesco Battistini e la presidente della commissione cultura, Teresa Leone.

Nell'occasione è stato ribadito quanto l'amministrazione Tambellini tenga alla Commissione pari opportunità, istituita nel 2014, per la prima volta a Lucca, dopo un lungo percorso partecipativo, con l'obiettivo di sostenere e promuovere la democrazia di genere e la valorizzazione della soggettività femminile, per perseguire l’effettiva attuazione dei principi di uguaglianza della Costituzione anche attraverso la proposta di interventi che rimuovano ostacoli e difficoltà di ordine sociale economico e culturale che possano costituire un qualunque tipo di discriminazione verso le donne e verso le persone in senso più generale.