Le opposizioni: "Comune e centrosinistra imbarazzanti su carenze ospedale San Luca, convocheremo un consiglio comunale straordinario aperto"

mercoledì, 14 novembre 2018, 15:01

"Il centrosinistra ha bocciato la mozione presentata dal consigliere Minniti, e condivisa da tutta l'opposizione, che chiedeva l'impegno del sindaco e del Comune ad adoperarsi attivamente con la Presidenza della Giunta regionale e con l'assessore regionale alla sanità per aumentare, in tempi brevissimi, la dotazione dei posti letto dell'ospedale San Luca al fine di assicurare ai cittadini un adeguato livello di assistenza sanitaria". Lo sostengono in una nota congiunta i consiglieri comunali Fabio Barsanti, Serena Borselli, Massimiliano Bindocci, Nicola Buchignani, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Marco Martinelli, Giovanni Minniti, Remo Santini, Simona Testaferrata, Enrico Torrini -. L'obiettivo del documento era portare a 410 il numero dei posti letto all'ospedale San Luca, così come previsto dal progetto originario, colmando la grave lacuna della mancanza di 70 unità riscontrata nel corso di un recente sopralluogo - si legge nella presa di posizione -. Quella dei partiti di maggioranza è stata una scelta imbarazzante, perchè su temi come la sanità non ci si dovrebbe dividere, invece solo per il fatto che un provvedimento sacrosanto viene invocato dalla parte politica avversa. L'amministrazione continua nel suo atteggiamento arrogante e di mancato confronto, danneggia in questo modo non tanto la nostra azione, quanto i cittadini che reclamano servizi all'altezza. Pur di non votare la mozione per riportare i posti letto a 410, il centrosinistra ha tentato di difendersi presentando in calcio d'angolo un ordine del giorno più vago, che comunque gran parte dell'opposizione ha approvato proprio per significare come su certi temi non ci si debba dividere". Ma vista l'importanza della materia, che non puo' essere esaurita in mozioni e ordini del giorno, l'opposizione ha deciso di far convocare un consiglio comunale straordinario aperto sulle carenze dell'ospedale San Luca, avendo già avuto la disponibilità delle firme necessarie da regolamento. "Un consiglio comunale la cui richiesta sarà depositata a breve - conclude la nota -, in cui inviteremo a parlare la direzione aziendale, i sindacati, l'Ordine dei Medici e i comitati sanità, nella convinzione che si debba dare voce a tutti i soggetti coinvolti per individuare criticità e concentrare l'attenzione sul rispetto dei parametri per un'assistenza decente, non solo con più posti letto al San Luca ma anche con un organico adeguato, al fine di risolvere pure l'annoso problema delle liste di attesa. Una discussione su ospedale e territorio, che comprende anche le necessità di ulteriori posti letto per la lungodegenza al Campo di Marte".