Liquidazione Opera delle Mura, l'amministrazione apre al confronto nelle commissioni

mercoledì, 7 novembre 2018, 01:16

di eliseo biancalana

L'amministrazione comunale apre a un confronto con le minoranze sul futuro dell'Opera delle Mura. È la novità emersa dall'ultima seduta del consiglio comunale, che aveva all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto 2017 e del bilancio di previsione 2018-20 dell'ente, che comunque la giunta ha confermato di voler sopprimere. Entrambi i documenti sono stati approvati con il voto favorevole della sola maggioranza di centrosinistra.

È stato l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti a esporre nell'aula di Palazzo Santini i dati economici dell'Opera delle Mura, che l'anno scorso ha chiuso con un avanzo di amministrazione di 783 mila euro. Ragghianti ha ribadito l'intenzione della giunta di liquidare l'ente entro la fine dell'anno, ma ha precisato che la decisione definitiva spetterà al consiglio. L'assessore ha inoltre aperto a un confronto con l'opposizione, che dovrebbe partire già dalla prossima settimana, coinvolgendo le commissioni cultura e partecipazione. Dall'opposizione, Remo Santini (SìAmo Lucca) ha ribadito le proprie perplessità, anche alla luce di una lettera del presidente uscente dell'Opera delle Mura Alessandro Biancalana al sindaco Alessandro Tambellini. Nella missiva Biancalana pone all'attenzione del primo cittadino due questioni: la prima è che lo statuto dell'Opera delle Mura non prevede lo scioglimento dell'ente se non in caso di particolare gravità; la seconda è che il direttore dell'ente non può assumere nessuna decisione che spetti per competenza al consiglio d'amministrazione, che attualmente non è nelle condizioni di svolgere le sue funzioni dopo le dimissioni di due dei suoi membri. Riguardo a questi aspetti, Ragghianti ha osservato che è il consiglio comunale l'organo "sovrano" per il futuro dell'Opera delle Mura, e che è "evidente" che il direttore non può sostituire il cda. L'assessore ha inoltre ringraziato gli amministratori uscenti dell'ente.

L'aula è poi passata a discutere il preventivo 2018-20. Un passaggio obbligatorio per legge, ha spiegato Ragghianti. Massimiliano Bindocci (M5S) ha criticato il ritardo con cui il consiglio è stato chiamato a esprimersi sul documento e ha accusato la giunta di aver deciso la chiusura dell'ente senza confrontarsi con la città. Gli ha replicato il sindaco, che da una parte ha difeso la gestione della propria giunta paragonandola a quelle delle precedenti amministrazioni di centrodestra, dall'altra ha invitato le minoranze a ragionare insieme su come valorizzare i monumenti del territorio. Appello accolto positivamente da Bindocci e da Fabio Barsanti (CasaPound). Santini ha però lamentato l'atteggiamento a suo giudizio denigratorio della maggioranza verso l'opposizione, affermazione contestata da Roberto Guidotti (PD).

Il consiglio ha anche approvato la vendita di un piccolo terreno a Vinchiana alla società Enel Green Power Spa, e lo schema di convenzione per una gestione associata del servizio di segreteria comunale tra il comune di Lucca e quello di Scandicci.