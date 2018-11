Politica



mercoledì, 14 novembre 2018, 22:46

“Lo striscione in Piazza San Michele contro Pillon va rimosso”. Lo hanno richiesto questa mattina(14 novembre) i consiglieri comunali Marco Martinelli Giovanni Minniti e Simona Testaferrata attraverso una nota protocollata e indirizzata al comandante dei vigili urbani.

"Rimaniamo sbalorditi - aggiungono i tre consiglieri - del degrado che sta imperversando nella nostra città nel l’indifferenza generale. Uno striscione colorato e inneggiante contro un senatore della repubblica è presente in Piazza San Michele da diversi giorni senza che nessuno lo abbia ancora rimosso. È imbarazzante che si chiudono gli occhi e si faccia finta di niente solo perché lo striscione esprime idee politicamente affini alla maggioranza di sinistra del comune di Lucca. È chiaro infatti che le idee e i concetti sulla famiglia e sui valori non negoziabili portati avanti dal senatore Pillon non siano affini a quelli dell’amministrazione di Lucca".

Commento di Aldo Grandi: cari consiglieri comunali, state tranquilli che se invece di uno striscione contro Pillon fosse stato un manifesto inneggiante a CasaPound o Forza Nuova o al rispetto per la storia d'Italia, sarebbero già sbarcate a Lucca le truppe del Patto di Varsavia. L'ipocrisia di questa giunta è senza limiti. Vogliono boicottare in tutti i modi un Governo che non amano mentre quando sono loro a governare pretendono rispetto e non ammettono dissensi. Il fatto è, cari miei, che la gente che ha da lavorare, che non ha impieghi statali, che alza la serranda ogni mattina e la chiude solo a sera raggiunta, che se non pedala non arriva, non ha tempo da gettare nelle manifestazioni come, al contrario, fanno i parassiti di un certo colore politico. Lasciamo perdere le manifestazioni care ai giornalisti di regime e cerchiamo, piuttosto, di usare la pancia quando andiamo a votare.