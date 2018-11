Politica



Lucchese-Siena: fuori dalla Curva Ovest raccolta firme del FAI per il ripristino idrogeologico del Monte Pisano

sabato, 17 novembre 2018, 18:44

Una raccolta firme per ottenere i fondi utili a realizzare opere idrogeologiche necessarie dopo il devastante incendio del 24 settembre. È l'iniziativa del FAI (Fondo Ambiente Italiano) in collaborazione con i tifosi della Curva Ovest in occasione della partita casalinga con il Siena, che si terrà domani pomeriggio alle ore 18.30.



L'incendio, probabilmente di natura dolosa, ha distrutto due milioni di ulivi e bruciato dodici case, lasciando quindi alcune famiglie senza tetto e pure senza lavoro. Un disastro sociale ed ecologico, che ha coinvolto anche il Monte Serra sul versante lucchese. La raccolta firme ha lo scopo di far votare il "Monte Pisano" nell'ambito del censimento dei Luoghi del Cuore del FAI, attualmente al secondo posto nazionale su oltre 36mila luoghi votati dagli italiani. L'obiettivo è raggiungere una posizione per ottenere i fondi necessari dal Governo per le opere di carattere idrogeologico, le quali al momento tardano ad arrivare, e scongiurare i rischi per un'intera comunità.



Appuntamento fuori dalla Curva Ovest del Porta Elisa a partire dalle 17:00.



link per votare:

https://www.fondoambiente.it/luoghi/monte-pisano?ldc

Fabiola Franchi, fondatrice del Comitato "Insieme per il Monte Pisano" (Comune di Calci e Vicopisano e Consulta delle Associazioni), Serena Frediani, capofila del coordinamento comuni monte pisano, Fabio Barsanti e Leonardo Dinelli, consiglieri comunali di Lucca e membri della Commissione Speciale sulla Lucchese