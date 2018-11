Politica



Mallegni (FI) dopo furto cannabis a Lucca Comics: "Leggi più restrittive per vendita"

venerdì, 2 novembre 2018, 11:25

"Sono contrario alla commercializzazione della cannabis light così come è stata impostata. Servono misure più restringenti. Non può essere commercializzata come se si trattasse di un pacchetto di chewingum. Ho pronto una interrogazione ed una relativa mozione per modificare la legge che nel disciplina la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa": è quanto ha detto il senatore, Massimo Mallegni a margine di un incontro dopo il furto di 10 chilogrammi (così riportano i media) di cannabis leggera da uno stand di Lucca Comics.



Mallegni è il vice presidente del gruppo a Palazzo Madama e membro della commissione 8°. "Questa legge – spiega Mallegni – è stata fatta con leggerezza e senza tenere minimamente in considerazione gli effetti della legalizzazione della cannabis leggera nella quotidianità alla luce anche dei rischi di dipendenza e per la salute. Nessuno vuole evocare il proibizionismo ma credo sia indispensabile andare ancora più affondo per garantirne uno sviluppo ed una diffusione sicura".